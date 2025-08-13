- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
514
Прибыльных трейдов:
407 (79.18%)
Убыточных трейдов:
107 (20.82%)
Лучший трейд:
14.46 USD
Худший трейд:
-15.46 USD
Общая прибыль:
583.78 USD (74 099 pips)
Общий убыток:
-283.31 USD (37 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (21.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.80 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
59.85%
Макс. загрузка депозита:
33.56%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.98
Длинных трейдов:
514 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
1.43 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-50.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.22 USD (5)
Прирост в месяц:
8.07%
Годовой прогноз:
97.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
50.22 USD (15.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.12% (50.22 USD)
По эквити:
71.55% (194.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|267
|EURUSD
|171
|EURGBP
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|146
|EURUSD
|109
|EURGBP
|45
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|22K
|EURUSD
|11K
|EURGBP
|3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.46 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +21.52 USD
Макс. убыток в серии: -50.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 158
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 128
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 9
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 92
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 145
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
318%
0
0
USD
USD
309
USD
USD
52
100%
514
79%
60%
2.06
0.58
USD
USD
72%
1:500