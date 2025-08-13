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Mlss Rapeeporm Sunatho

Xbxx EA

Mlss Rapeeporm Sunatho
Mlss Rapeeporm Sunatho

Mlss Rapeeporm Sunatho

4 (2)
Hello my friend
1 сигнал
0 отзывов
Надежность
52 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 318%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
514
Прибыльных трейдов:
407 (79.18%)
Убыточных трейдов:
107 (20.82%)
Лучший трейд:
14.46 USD
Худший трейд:
-15.46 USD
Общая прибыль:
583.78 USD (74 099 pips)
Общий убыток:
-283.31 USD (37 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (21.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.80 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
59.85%
Макс. загрузка депозита:
33.56%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.98
Длинных трейдов:
514 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
1.43 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-50.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.22 USD (5)
Прирост в месяц:
8.07%
Годовой прогноз:
97.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
50.22 USD (15.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.12% (50.22 USD)
По эквити:
71.55% (194.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 267
EURUSD 171
EURGBP 76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 146
EURUSD 109
EURGBP 45
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 22K
EURUSD 11K
EURGBP 3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.46 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +21.52 USD
Макс. убыток в серии: -50.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
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SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
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еще 926...
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Нет отзывов
2026.01.30 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 12:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 11:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 19:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 15:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 18:40
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.27 11:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 11:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 12:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 13:26
Share of trading days is too low
2025.08.13 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.13 12:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xbxx EA
30 USD в месяц
318%
0
0
USD
309
USD
52
100%
514
79%
60%
2.06
0.58
USD
72%
1:500
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