- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
516
盈利交易:
408 (79.06%)
亏损交易:
108 (20.93%)
最好交易:
14.46 USD
最差交易:
-15.46 USD
毛利:
585.33 USD (74 345 pips)
毛利亏损:
-283.95 USD (37 715 pips)
最大连续赢利:
25 (21.52 USD)
最大连续盈利:
48.80 USD (8)
夏普比率:
0.23
交易活动:
59.85%
最大入金加载:
33.56%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.00
长期交易:
516 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.06
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
1.43 USD
平均损失:
-2.63 USD
最大连续失误:
5 (-50.22 USD)
最大连续亏损:
-50.22 USD (5)
每月增长:
8.63%
年度预测:
104.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
50.22 USD (15.12%)
相对跌幅:
结余:
15.12% (50.22 USD)
净值:
71.55% (194.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|269
|EURUSD
|171
|EURGBP
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|147
|EURUSD
|109
|EURGBP
|45
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|22K
|EURUSD
|11K
|EURGBP
|3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.46 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +21.52 USD
最大连续亏损: -50.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 158
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 128
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 9
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 92
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 145
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
319%
0
0
USD
USD
310
USD
USD
53
100%
516
79%
60%
2.06
0.58
USD
USD
72%
1:500