信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Xbxx EA
Mlss Rapeeporm Sunatho

Xbxx EA

Mlss Rapeeporm Sunatho
Mlss Rapeeporm Sunatho

Mlss Rapeeporm Sunatho

4 (2)
Hello my friend
1 信号
0条评论
可靠性
53
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 319%
Weltrade-Live
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
516
盈利交易:
408 (79.06%)
亏损交易:
108 (20.93%)
最好交易:
14.46 USD
最差交易:
-15.46 USD
毛利:
585.33 USD (74 345 pips)
毛利亏损:
-283.95 USD (37 715 pips)
最大连续赢利:
25 (21.52 USD)
最大连续盈利:
48.80 USD (8)
夏普比率:
0.23
交易活动:
59.85%
最大入金加载:
33.56%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.00
长期交易:
516 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.06
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
1.43 USD
平均损失:
-2.63 USD
最大连续失误:
5 (-50.22 USD)
最大连续亏损:
-50.22 USD (5)
每月增长:
8.63%
年度预测:
104.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
50.22 USD (15.12%)
相对跌幅:
结余:
15.12% (50.22 USD)
净值:
71.55% (194.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 269
EURUSD 171
EURGBP 76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 147
EURUSD 109
EURGBP 45
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 22K
EURUSD 11K
EURGBP 3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.46 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +21.52 USD
最大连续亏损: -50.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
RVForex-Demo
0.00 × 7
Prosperity-Live
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 158
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
WeTradeBroker-Live1
0.00 × 15
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
KOT-Live2
0.00 × 48
JMFinancial2-Live
0.00 × 11
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 128
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 9
itexsys-Platform
0.00 × 8
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 92
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 145
926 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.30 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 12:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 11:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 19:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 15:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 18:40
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.27 11:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 11:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 12:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 13:26
Share of trading days is too low
2025.08.13 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.13 12:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Xbxx EA
每月30 USD
319%
0
0
USD
310
USD
53
100%
516
79%
60%
2.06
0.58
USD
72%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载