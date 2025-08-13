- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
64 (85.33%)
Loss Trade:
11 (14.67%)
Best Trade:
8.25 USD
Worst Trade:
-2.99 USD
Profitto lordo:
67.70 USD (8 447 pips)
Perdita lorda:
-13.28 USD (1 715 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (19.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.41 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
54.99%
Massimo carico di deposito:
10.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
18.20
Long Trade:
75 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.10
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-1.21 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.99 USD (1)
Crescita mensile:
34.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.99 USD (2.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.68% (2.99 USD)
Per equità:
24.58% (37.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|42
|EURUSD
|24
|EURGBP
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|32
|EURUSD
|16
|EURGBP
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4.6K
|EURUSD
|1.6K
|EURGBP
|499
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.25 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.41 USD
Massima perdita consecutiva: -2.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 158
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 128
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 16
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 9
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 92
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
925 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
54%
0
0
USD
USD
154
USD
USD
6
100%
75
85%
55%
5.09
0.73
USD
USD
25%
1:500