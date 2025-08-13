SegnaliSezioni
Mlss Rapeeporm Sunatho

LittleHive EA

Mlss Rapeeporm Sunatho
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 54%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
64 (85.33%)
Loss Trade:
11 (14.67%)
Best Trade:
8.25 USD
Worst Trade:
-2.99 USD
Profitto lordo:
67.70 USD (8 447 pips)
Perdita lorda:
-13.28 USD (1 715 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (19.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.41 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
54.99%
Massimo carico di deposito:
10.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
18.20
Long Trade:
75 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.10
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-1.21 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.99 USD (1)
Crescita mensile:
34.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.99 USD (2.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.68% (2.99 USD)
Per equità:
24.58% (37.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 42
EURUSD 24
EURGBP 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 32
EURUSD 16
EURGBP 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.6K
EURUSD 1.6K
EURGBP 499
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.25 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.41 USD
Massima perdita consecutiva: -2.99 USD

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LittleHive EA
30USD al mese
54%
0
0
USD
154
USD
6
100%
75
85%
55%
5.09
0.73
USD
25%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.