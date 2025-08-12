SinyallerBölümler
Yi Jie Wang

Forex living

Yi Jie Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
243
Kârla kapanan işlemler:
87 (35.80%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (64.20%)
En iyi işlem:
4 478.85 USD
En kötü işlem:
-700.62 USD
Brüt kâr:
56 916.40 USD (2 208 516 pips)
Brüt zarar:
-48 273.70 USD (1 401 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (19 086.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 086.82 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
96.84%
Maks. mevduat yükü:
3.92%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
143 (58.85%)
Satış işlemleri:
100 (41.15%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
35.57 USD
Ortalama kâr:
654.21 USD
Ortalama zarar:
-309.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-6 002.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 002.20 USD (18)
Aylık büyüme:
-10.02%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 205.94 USD
Maksimum:
12 613.48 USD (21.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.37% (12 613.48 USD)
Varlığa göre:
2.20% (709.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JPN225 29
XTIUSD 28
US30 27
GBPUSD 26
XBRUSD 25
XAUUSD 24
GBPJPY 24
USDJPY 21
HK50 21
GER40 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JPN225 -946
XTIUSD 474
US30 -173
GBPUSD -2.4K
XBRUSD 5K
XAUUSD 3.9K
GBPJPY -2.6K
USDJPY -1.1K
HK50 3.2K
GER40 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JPN225 132K
XTIUSD 15
US30 224K
GBPUSD -3.2K
XBRUSD 967
XAUUSD 18K
GBPJPY -8.4K
USDJPY -2.8K
HK50 145K
GER40 303K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 478.85 USD
En kötü işlem: -701 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +19 086.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 002.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live6
0.50 × 2
This signal strategy is based on daily trend following, following the major trends of major forex market instruments. It offers a safe and stable strategy with a light position, trend-following, and diversified trading.
İnceleme yok
2025.08.13 09:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
