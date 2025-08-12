- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
243
Bénéfice trades:
87 (35.80%)
Perte trades:
156 (64.20%)
Meilleure transaction:
4 478.85 USD
Pire transaction:
-700.62 USD
Bénéfice brut:
56 916.40 USD (2 208 516 pips)
Perte brute:
-48 273.70 USD (1 401 006 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (19 086.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 086.82 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
96.84%
Charge de dépôt maximale:
3.92%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
143 (58.85%)
Courts trades:
100 (41.15%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
35.57 USD
Bénéfice moyen:
654.21 USD
Perte moyenne:
-309.45 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-6 002.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 002.20 USD (18)
Croissance mensuelle:
-10.02%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 205.94 USD
Maximal:
12 613.48 USD (21.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.37% (12 613.48 USD)
Par fonds propres:
2.20% (709.46 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|JPN225
|29
|XTIUSD
|28
|US30
|27
|GBPUSD
|26
|XBRUSD
|25
|XAUUSD
|24
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|21
|HK50
|21
|GER40
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|JPN225
|-946
|XTIUSD
|474
|US30
|-173
|GBPUSD
|-2.4K
|XBRUSD
|5K
|XAUUSD
|3.9K
|GBPJPY
|-2.6K
|USDJPY
|-1.1K
|HK50
|3.2K
|GER40
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|JPN225
|132K
|XTIUSD
|15
|US30
|224K
|GBPUSD
|-3.2K
|XBRUSD
|967
|XAUUSD
|18K
|GBPJPY
|-8.4K
|USDJPY
|-2.8K
|HK50
|145K
|GER40
|303K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4 478.85 USD
Pire transaction: -701 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +19 086.82 USD
Perte consécutive maximale: -6 002.20 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.50 × 2
This signal strategy is based on daily trend following, following the major trends of major forex market instruments. It offers a safe and stable strategy with a light position, trend-following, and diversified trading.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
3000 USD par mois
12%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
33
0%
243
35%
97%
1.17
35.57
USD
USD
31%
1:500