SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Forex living
Yi Jie Wang

Forex living

Yi Jie Wang
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
243
Bénéfice trades:
87 (35.80%)
Perte trades:
156 (64.20%)
Meilleure transaction:
4 478.85 USD
Pire transaction:
-700.62 USD
Bénéfice brut:
56 916.40 USD (2 208 516 pips)
Perte brute:
-48 273.70 USD (1 401 006 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (19 086.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 086.82 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
96.84%
Charge de dépôt maximale:
3.92%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
143 (58.85%)
Courts trades:
100 (41.15%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
35.57 USD
Bénéfice moyen:
654.21 USD
Perte moyenne:
-309.45 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-6 002.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 002.20 USD (18)
Croissance mensuelle:
-10.02%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 205.94 USD
Maximal:
12 613.48 USD (21.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.37% (12 613.48 USD)
Par fonds propres:
2.20% (709.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JPN225 29
XTIUSD 28
US30 27
GBPUSD 26
XBRUSD 25
XAUUSD 24
GBPJPY 24
USDJPY 21
HK50 21
GER40 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JPN225 -946
XTIUSD 474
US30 -173
GBPUSD -2.4K
XBRUSD 5K
XAUUSD 3.9K
GBPJPY -2.6K
USDJPY -1.1K
HK50 3.2K
GER40 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JPN225 132K
XTIUSD 15
US30 224K
GBPUSD -3.2K
XBRUSD 967
XAUUSD 18K
GBPJPY -8.4K
USDJPY -2.8K
HK50 145K
GER40 303K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 478.85 USD
Pire transaction: -701 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +19 086.82 USD
Perte consécutive maximale: -6 002.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live6
0.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This signal strategy is based on daily trend following, following the major trends of major forex market instruments. It offers a safe and stable strategy with a light position, trend-following, and diversified trading.
Aucun avis
2025.08.13 09:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Forex living
3000 USD par mois
12%
0
0
USD
30K
USD
33
0%
243
35%
97%
1.17
35.57
USD
31%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.