Yi Jie Wang

Forex living

Yi Jie Wang
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 12%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
243
Profit Trade:
87 (35.80%)
Loss Trade:
156 (64.20%)
Best Trade:
4 478.85 USD
Worst Trade:
-700.62 USD
Profitto lordo:
56 916.40 USD (2 208 516 pips)
Perdita lorda:
-48 273.70 USD (1 401 006 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (19 086.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 086.82 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
96.84%
Massimo carico di deposito:
3.92%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
143 (58.85%)
Short Trade:
100 (41.15%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
35.57 USD
Profitto medio:
654.21 USD
Perdita media:
-309.45 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-6 002.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 002.20 USD (18)
Crescita mensile:
-10.02%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 205.94 USD
Massimale:
12 613.48 USD (21.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.37% (12 613.48 USD)
Per equità:
2.20% (709.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JPN225 29
XTIUSD 28
US30 27
GBPUSD 26
XBRUSD 25
XAUUSD 24
GBPJPY 24
USDJPY 21
HK50 21
GER40 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JPN225 -946
XTIUSD 474
US30 -173
GBPUSD -2.4K
XBRUSD 5K
XAUUSD 3.9K
GBPJPY -2.6K
USDJPY -1.1K
HK50 3.2K
GER40 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JPN225 132K
XTIUSD 15
US30 224K
GBPUSD -3.2K
XBRUSD 967
XAUUSD 18K
GBPJPY -8.4K
USDJPY -2.8K
HK50 145K
GER40 303K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 478.85 USD
Worst Trade: -701 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +19 086.82 USD
Massima perdita consecutiva: -6 002.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live6
0.50 × 2
This signal strategy is based on daily trend following, following the major trends of major forex market instruments. It offers a safe and stable strategy with a light position, trend-following, and diversified trading.
Non ci sono recensioni
2025.08.13 09:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
Forex living
3000USD al mese
12%
0
0
USD
30K
USD
33
0%
243
35%
97%
1.17
35.57
USD
31%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.