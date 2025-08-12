- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
243
Profit Trade:
87 (35.80%)
Loss Trade:
156 (64.20%)
Best Trade:
4 478.85 USD
Worst Trade:
-700.62 USD
Profitto lordo:
56 916.40 USD (2 208 516 pips)
Perdita lorda:
-48 273.70 USD (1 401 006 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (19 086.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 086.82 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
96.84%
Massimo carico di deposito:
3.92%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
143 (58.85%)
Short Trade:
100 (41.15%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
35.57 USD
Profitto medio:
654.21 USD
Perdita media:
-309.45 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-6 002.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 002.20 USD (18)
Crescita mensile:
-10.02%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 205.94 USD
Massimale:
12 613.48 USD (21.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.37% (12 613.48 USD)
Per equità:
2.20% (709.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JPN225
|29
|XTIUSD
|28
|US30
|27
|GBPUSD
|26
|XBRUSD
|25
|XAUUSD
|24
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|21
|HK50
|21
|GER40
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JPN225
|-946
|XTIUSD
|474
|US30
|-173
|GBPUSD
|-2.4K
|XBRUSD
|5K
|XAUUSD
|3.9K
|GBPJPY
|-2.6K
|USDJPY
|-1.1K
|HK50
|3.2K
|GER40
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JPN225
|132K
|XTIUSD
|15
|US30
|224K
|GBPUSD
|-3.2K
|XBRUSD
|967
|XAUUSD
|18K
|GBPJPY
|-8.4K
|USDJPY
|-2.8K
|HK50
|145K
|GER40
|303K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 478.85 USD
Worst Trade: -701 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +19 086.82 USD
Massima perdita consecutiva: -6 002.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.50 × 2
This signal strategy is based on daily trend following, following the major trends of major forex market instruments. It offers a safe and stable strategy with a light position, trend-following, and diversified trading.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
12%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
33
0%
243
35%
97%
1.17
35.57
USD
USD
31%
1:500