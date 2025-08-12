СигналыРазделы
Yi Jie Wang

Forex living

Yi Jie Wang
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 7%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
349
Прибыльных трейдов:
127 (36.38%)
Убыточных трейдов:
222 (63.61%)
Лучший трейд:
4 478.85 USD
Худший трейд:
-708.64 USD
Общая прибыль:
75 653.44 USD (4 113 107 pips)
Общий убыток:
-68 379.89 USD (3 670 306 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (19 086.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 086.82 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
96.63%
Макс. загрузка депозита:
13.09%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
203 (58.17%)
Коротких трейдов:
146 (41.83%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
20.84 USD
Средняя прибыль:
595.70 USD
Средний убыток:
-308.02 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-6 002.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 002.20 USD (18)
Прирост в месяц:
-18.36%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 205.94 USD
Максимальная:
12 613.48 USD (21.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.37% (12 613.48 USD)
По эквити:
3.60% (1 069.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
JPN225 39
XTIUSD 38
US30 38
GBPJPY 35
XBRUSD 35
GBPUSD 35
XAUUSD 32
HK50 32
USDJPY 29
GER40 28
BTCUSD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
JPN225 -856
XTIUSD -65
US30 -1.3K
GBPJPY -1.5K
XBRUSD 4.3K
GBPUSD -3.2K
XAUUSD 7K
HK50 410
USDJPY -85
GER40 3K
BTCUSD -461
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
JPN225 57K
XTIUSD -89
US30 145K
GBPJPY -6.1K
XBRUSD 842
GBPUSD -4.1K
XAUUSD 44K
HK50 -30K
USDJPY -144
GER40 274K
BTCUSD -35K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 478.85 USD
Худший трейд: -709 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +19 086.82 USD
Макс. убыток в серии: -6 002.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live6
0.50 × 2
This signal strategy is based on daily trend following, following the major trends of major forex market instruments. It offers a safe and stable strategy with a light position, trend-following, and diversified trading.
Нет отзывов
2025.08.13 09:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex living
3000 USD в месяц
7%
0
0
USD
28K
USD
46
0%
349
36%
97%
1.10
20.84
USD
31%
1:500
