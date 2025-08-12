- Прирост
Всего трейдов:
349
Прибыльных трейдов:
127 (36.38%)
Убыточных трейдов:
222 (63.61%)
Лучший трейд:
4 478.85 USD
Худший трейд:
-708.64 USD
Общая прибыль:
75 653.44 USD (4 113 107 pips)
Общий убыток:
-68 379.89 USD (3 670 306 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (19 086.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 086.82 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
96.63%
Макс. загрузка депозита:
13.09%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
203 (58.17%)
Коротких трейдов:
146 (41.83%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
20.84 USD
Средняя прибыль:
595.70 USD
Средний убыток:
-308.02 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-6 002.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 002.20 USD (18)
Прирост в месяц:
-18.36%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 205.94 USD
Максимальная:
12 613.48 USD (21.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.37% (12 613.48 USD)
По эквити:
3.60% (1 069.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|JPN225
|39
|XTIUSD
|38
|US30
|38
|GBPJPY
|35
|XBRUSD
|35
|GBPUSD
|35
|XAUUSD
|32
|HK50
|32
|USDJPY
|29
|GER40
|28
|BTCUSD
|8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|JPN225
|-856
|XTIUSD
|-65
|US30
|-1.3K
|GBPJPY
|-1.5K
|XBRUSD
|4.3K
|GBPUSD
|-3.2K
|XAUUSD
|7K
|HK50
|410
|USDJPY
|-85
|GER40
|3K
|BTCUSD
|-461
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|JPN225
|57K
|XTIUSD
|-89
|US30
|145K
|GBPJPY
|-6.1K
|XBRUSD
|842
|GBPUSD
|-4.1K
|XAUUSD
|44K
|HK50
|-30K
|USDJPY
|-144
|GER40
|274K
|BTCUSD
|-35K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 478.85 USD
Худший трейд: -709 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +19 086.82 USD
Макс. убыток в серии: -6 002.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
TradeMaxGlobal-Live6
|0.50 × 2
This signal strategy is based on daily trend following, following the major trends of major forex market instruments. It offers a safe and stable strategy with a light position, trend-following, and diversified trading.
Нет отзывов
