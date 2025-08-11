SinyallerBölümler
Xi Song

Tiger

Xi Song
0 inceleme
170 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 -46%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 001
Kârla kapanan işlemler:
2 059 (68.61%)
Zararla kapanan işlemler:
942 (31.39%)
En iyi işlem:
11 678.77 USD
En kötü işlem:
-16 335.00 USD
Brüt kâr:
333 238.81 USD (334 741 pips)
Brüt zarar:
-379 160.15 USD (278 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (6 262.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 236.46 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
38.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
1 479 (49.28%)
Satış işlemleri:
1 522 (50.72%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-15.30 USD
Ortalama kâr:
161.84 USD
Ortalama zarar:
-402.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-3 370.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 335.00 USD (1)
Aylık büyüme:
8.72%
Yıllık tahmin:
107.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71 909.53 USD
Maksimum:
85 041.75 USD (75.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.17% (85 041.75 USD)
Varlığa göre:
11.47% (6 113.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDs 319
GBPUSDs 168
EURUSDs 166
GBPJPYs 148
AUDNZDs 143
USDJPYs 140
EURJPYs 128
NZDUSDs 116
NZDCADs 113
EURNZDs 107
GBPNZDs 107
AUDUSDs 106
EURAUDs 103
GBPAUDs 100
AUDCADs 99
GBPCADs 99
EURCADs 94
USDCADs 81
NZDJPYs 81
AUDJPYs 75
GBPCHFs 71
USDCHFs 71
CADJPYs 69
CHFJPYs 66
EURGBPs 56
AUDCHFs 47
NZDCHFs 43
CADCHFs 43
EURCHFs 37
USDNOKs 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDs -78K
GBPUSDs 16K
EURUSDs -8.1K
GBPJPYs 1.4K
AUDNZDs 272
USDJPYs 1.3K
EURJPYs 1.1K
NZDUSDs -919
NZDCADs 3.9K
EURNZDs 2.1K
GBPNZDs 980
AUDUSDs -18
EURAUDs -452
GBPAUDs 844
AUDCADs 7.7K
GBPCADs 1.4K
EURCADs 1K
USDCADs 3.1K
NZDJPYs 636
AUDJPYs 832
GBPCHFs 742
USDCHFs 1.9K
CADJPYs 428
CHFJPYs 549
EURGBPs 551
AUDCHFs -560
NZDCHFs 1.1K
CADCHFs 663
EURCHFs 412
USDNOKs -6.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDs -17K
GBPUSDs -134
EURUSDs -4.7K
GBPJPYs 1.3K
AUDNZDs 16K
USDJPYs -1.1K
EURJPYs 6.9K
NZDUSDs 1.8K
NZDCADs 15K
EURNZDs 4.1K
GBPNZDs 3.4K
AUDUSDs 2.1K
EURAUDs -1.7K
GBPAUDs 4.7K
AUDCADs 19K
GBPCADs -5.5K
EURCADs 2.1K
USDCADs 5K
NZDJPYs 117
AUDJPYs 3.9K
GBPCHFs 4K
USDCHFs -847
CADJPYs 4.4K
CHFJPYs 4.4K
EURGBPs 1.9K
AUDCHFs 1.2K
NZDCHFs 762
CADCHFs 2.4K
EURCHFs 3.2K
USDNOKs -16K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 678.77 USD
En kötü işlem: -16 335 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6 262.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 370.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CWGMarketsSVGLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Multi-currency composite Martin trading strategy with high stability. Recommended fund: $10,000; recommended leverage: 300x. Took over this account on May 16, 2025, with a balance of $28,000 at the time of takeover.


İnceleme yok
2025.08.11 05:20
A large drawdown may occur on the account again
