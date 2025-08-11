- Büyüme
İşlemler:
3 001
Kârla kapanan işlemler:
2 059 (68.61%)
Zararla kapanan işlemler:
942 (31.39%)
En iyi işlem:
11 678.77 USD
En kötü işlem:
-16 335.00 USD
Brüt kâr:
333 238.81 USD (334 741 pips)
Brüt zarar:
-379 160.15 USD (278 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (6 262.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 236.46 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
38.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
1 479 (49.28%)
Satış işlemleri:
1 522 (50.72%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-15.30 USD
Ortalama kâr:
161.84 USD
Ortalama zarar:
-402.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-3 370.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 335.00 USD (1)
Aylık büyüme:
8.72%
Yıllık tahmin:
107.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71 909.53 USD
Maksimum:
85 041.75 USD (75.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.17% (85 041.75 USD)
Varlığa göre:
11.47% (6 113.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|319
|GBPUSDs
|168
|EURUSDs
|166
|GBPJPYs
|148
|AUDNZDs
|143
|USDJPYs
|140
|EURJPYs
|128
|NZDUSDs
|116
|NZDCADs
|113
|EURNZDs
|107
|GBPNZDs
|107
|AUDUSDs
|106
|EURAUDs
|103
|GBPAUDs
|100
|AUDCADs
|99
|GBPCADs
|99
|EURCADs
|94
|USDCADs
|81
|NZDJPYs
|81
|AUDJPYs
|75
|GBPCHFs
|71
|USDCHFs
|71
|CADJPYs
|69
|CHFJPYs
|66
|EURGBPs
|56
|AUDCHFs
|47
|NZDCHFs
|43
|CADCHFs
|43
|EURCHFs
|37
|USDNOKs
|5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDs
|-78K
|GBPUSDs
|16K
|EURUSDs
|-8.1K
|GBPJPYs
|1.4K
|AUDNZDs
|272
|USDJPYs
|1.3K
|EURJPYs
|1.1K
|NZDUSDs
|-919
|NZDCADs
|3.9K
|EURNZDs
|2.1K
|GBPNZDs
|980
|AUDUSDs
|-18
|EURAUDs
|-452
|GBPAUDs
|844
|AUDCADs
|7.7K
|GBPCADs
|1.4K
|EURCADs
|1K
|USDCADs
|3.1K
|NZDJPYs
|636
|AUDJPYs
|832
|GBPCHFs
|742
|USDCHFs
|1.9K
|CADJPYs
|428
|CHFJPYs
|549
|EURGBPs
|551
|AUDCHFs
|-560
|NZDCHFs
|1.1K
|CADCHFs
|663
|EURCHFs
|412
|USDNOKs
|-6.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDs
|-17K
|GBPUSDs
|-134
|EURUSDs
|-4.7K
|GBPJPYs
|1.3K
|AUDNZDs
|16K
|USDJPYs
|-1.1K
|EURJPYs
|6.9K
|NZDUSDs
|1.8K
|NZDCADs
|15K
|EURNZDs
|4.1K
|GBPNZDs
|3.4K
|AUDUSDs
|2.1K
|EURAUDs
|-1.7K
|GBPAUDs
|4.7K
|AUDCADs
|19K
|GBPCADs
|-5.5K
|EURCADs
|2.1K
|USDCADs
|5K
|NZDJPYs
|117
|AUDJPYs
|3.9K
|GBPCHFs
|4K
|USDCHFs
|-847
|CADJPYs
|4.4K
|CHFJPYs
|4.4K
|EURGBPs
|1.9K
|AUDCHFs
|1.2K
|NZDCHFs
|762
|CADCHFs
|2.4K
|EURCHFs
|3.2K
|USDNOKs
|-16K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11 678.77 USD
En kötü işlem: -16 335 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6 262.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 370.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CWGMarketsSVGLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Multi-currency composite Martin trading strategy with high stability. Recommended fund: $10,000; recommended leverage: 300x. Took over this account on May 16, 2025, with a balance of $28,000 at the time of takeover.
