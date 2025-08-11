SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tiger
Xi Song

Tiger

Xi Song
0 recensioni
170 settimane
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2022 -46%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 001
Profit Trade:
2 059 (68.61%)
Loss Trade:
942 (31.39%)
Best Trade:
11 678.77 USD
Worst Trade:
-16 335.00 USD
Profitto lordo:
333 238.81 USD (334 741 pips)
Perdita lorda:
-379 160.15 USD (278 878 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (6 262.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 236.46 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
38.80%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
1 479 (49.28%)
Short Trade:
1 522 (50.72%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-15.30 USD
Profitto medio:
161.84 USD
Perdita media:
-402.51 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-3 370.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 335.00 USD (1)
Crescita mensile:
8.89%
Previsione annuale:
107.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71 909.53 USD
Massimale:
85 041.75 USD (75.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.17% (85 041.75 USD)
Per equità:
11.47% (6 113.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDs 319
GBPUSDs 168
EURUSDs 166
GBPJPYs 148
AUDNZDs 143
USDJPYs 140
EURJPYs 128
NZDUSDs 116
NZDCADs 113
EURNZDs 107
GBPNZDs 107
AUDUSDs 106
EURAUDs 103
GBPAUDs 100
AUDCADs 99
GBPCADs 99
EURCADs 94
USDCADs 81
NZDJPYs 81
AUDJPYs 75
GBPCHFs 71
USDCHFs 71
CADJPYs 69
CHFJPYs 66
EURGBPs 56
AUDCHFs 47
NZDCHFs 43
CADCHFs 43
EURCHFs 37
USDNOKs 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDs -78K
GBPUSDs 16K
EURUSDs -8.1K
GBPJPYs 1.4K
AUDNZDs 272
USDJPYs 1.3K
EURJPYs 1.1K
NZDUSDs -919
NZDCADs 3.9K
EURNZDs 2.1K
GBPNZDs 980
AUDUSDs -18
EURAUDs -452
GBPAUDs 844
AUDCADs 7.7K
GBPCADs 1.4K
EURCADs 1K
USDCADs 3.1K
NZDJPYs 636
AUDJPYs 832
GBPCHFs 742
USDCHFs 1.9K
CADJPYs 428
CHFJPYs 549
EURGBPs 551
AUDCHFs -560
NZDCHFs 1.1K
CADCHFs 663
EURCHFs 412
USDNOKs -6.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDs -17K
GBPUSDs -134
EURUSDs -4.7K
GBPJPYs 1.3K
AUDNZDs 16K
USDJPYs -1.1K
EURJPYs 6.9K
NZDUSDs 1.8K
NZDCADs 15K
EURNZDs 4.1K
GBPNZDs 3.4K
AUDUSDs 2.1K
EURAUDs -1.7K
GBPAUDs 4.7K
AUDCADs 19K
GBPCADs -5.5K
EURCADs 2.1K
USDCADs 5K
NZDJPYs 117
AUDJPYs 3.9K
GBPCHFs 4K
USDCHFs -847
CADJPYs 4.4K
CHFJPYs 4.4K
EURGBPs 1.9K
AUDCHFs 1.2K
NZDCHFs 762
CADCHFs 2.4K
EURCHFs 3.2K
USDNOKs -16K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 678.77 USD
Worst Trade: -16 335 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6 262.27 USD
Massima perdita consecutiva: -3 370.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CWGMarketsSVGLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Multi-currency composite Martin trading strategy with high stability. Recommended fund: $10,000; recommended leverage: 300x. Took over this account on May 16, 2025, with a balance of $28,000 at the time of takeover.


Non ci sono recensioni
2025.08.11 05:20
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tiger
88USD al mese
-46%
0
0
USD
54K
USD
170
99%
3 001
68%
100%
0.87
-15.30
USD
75%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.