Trade:
3 001
Profit Trade:
2 059 (68.61%)
Loss Trade:
942 (31.39%)
Best Trade:
11 678.77 USD
Worst Trade:
-16 335.00 USD
Profitto lordo:
333 238.81 USD (334 741 pips)
Perdita lorda:
-379 160.15 USD (278 878 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (6 262.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 236.46 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
38.80%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
1 479 (49.28%)
Short Trade:
1 522 (50.72%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-15.30 USD
Profitto medio:
161.84 USD
Perdita media:
-402.51 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-3 370.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 335.00 USD (1)
Crescita mensile:
8.89%
Previsione annuale:
107.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71 909.53 USD
Massimale:
85 041.75 USD (75.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.17% (85 041.75 USD)
Per equità:
11.47% (6 113.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|319
|GBPUSDs
|168
|EURUSDs
|166
|GBPJPYs
|148
|AUDNZDs
|143
|USDJPYs
|140
|EURJPYs
|128
|NZDUSDs
|116
|NZDCADs
|113
|EURNZDs
|107
|GBPNZDs
|107
|AUDUSDs
|106
|EURAUDs
|103
|GBPAUDs
|100
|AUDCADs
|99
|GBPCADs
|99
|EURCADs
|94
|USDCADs
|81
|NZDJPYs
|81
|AUDJPYs
|75
|GBPCHFs
|71
|USDCHFs
|71
|CADJPYs
|69
|CHFJPYs
|66
|EURGBPs
|56
|AUDCHFs
|47
|NZDCHFs
|43
|CADCHFs
|43
|EURCHFs
|37
|USDNOKs
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDs
|-78K
|GBPUSDs
|16K
|EURUSDs
|-8.1K
|GBPJPYs
|1.4K
|AUDNZDs
|272
|USDJPYs
|1.3K
|EURJPYs
|1.1K
|NZDUSDs
|-919
|NZDCADs
|3.9K
|EURNZDs
|2.1K
|GBPNZDs
|980
|AUDUSDs
|-18
|EURAUDs
|-452
|GBPAUDs
|844
|AUDCADs
|7.7K
|GBPCADs
|1.4K
|EURCADs
|1K
|USDCADs
|3.1K
|NZDJPYs
|636
|AUDJPYs
|832
|GBPCHFs
|742
|USDCHFs
|1.9K
|CADJPYs
|428
|CHFJPYs
|549
|EURGBPs
|551
|AUDCHFs
|-560
|NZDCHFs
|1.1K
|CADCHFs
|663
|EURCHFs
|412
|USDNOKs
|-6.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDs
|-17K
|GBPUSDs
|-134
|EURUSDs
|-4.7K
|GBPJPYs
|1.3K
|AUDNZDs
|16K
|USDJPYs
|-1.1K
|EURJPYs
|6.9K
|NZDUSDs
|1.8K
|NZDCADs
|15K
|EURNZDs
|4.1K
|GBPNZDs
|3.4K
|AUDUSDs
|2.1K
|EURAUDs
|-1.7K
|GBPAUDs
|4.7K
|AUDCADs
|19K
|GBPCADs
|-5.5K
|EURCADs
|2.1K
|USDCADs
|5K
|NZDJPYs
|117
|AUDJPYs
|3.9K
|GBPCHFs
|4K
|USDCHFs
|-847
|CADJPYs
|4.4K
|CHFJPYs
|4.4K
|EURGBPs
|1.9K
|AUDCHFs
|1.2K
|NZDCHFs
|762
|CADCHFs
|2.4K
|EURCHFs
|3.2K
|USDNOKs
|-16K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CWGMarketsSVGLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Multi-currency composite Martin trading strategy with high stability. Recommended fund: $10,000; recommended leverage: 300x. Took over this account on May 16, 2025, with a balance of $28,000 at the time of takeover.
