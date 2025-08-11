SignauxSections
Xi Song

Tiger

Xi Song
0 avis
170 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 88 USD par mois
croissance depuis 2022 -46%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 986
Bénéfice trades:
2 051 (68.68%)
Perte trades:
935 (31.31%)
Meilleure transaction:
11 678.77 USD
Pire transaction:
-16 335.00 USD
Bénéfice brut:
332 376.71 USD (333 480 pips)
Perte brute:
-378 615.15 USD (274 625 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (6 262.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 236.46 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
38.80%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
98
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
1 474 (49.36%)
Courts trades:
1 512 (50.64%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-15.49 USD
Bénéfice moyen:
162.06 USD
Perte moyenne:
-404.94 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-3 370.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-16 335.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.32%
Prévision annuelle:
100.97%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
71 909.53 USD
Maximal:
85 041.75 USD (75.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.17% (85 041.75 USD)
Par fonds propres:
11.47% (6 113.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDs 319
GBPUSDs 168
EURUSDs 166
GBPJPYs 148
AUDNZDs 143
USDJPYs 133
EURJPYs 128
NZDUSDs 116
NZDCADs 111
EURNZDs 107
GBPNZDs 107
AUDUSDs 104
EURAUDs 103
GBPAUDs 100
AUDCADs 98
GBPCADs 98
EURCADs 94
USDCADs 81
NZDJPYs 81
AUDJPYs 75
USDCHFs 71
GBPCHFs 70
CADJPYs 68
CHFJPYs 66
EURGBPs 56
AUDCHFs 47
NZDCHFs 43
CADCHFs 43
EURCHFs 37
USDNOKs 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDs -78K
GBPUSDs 16K
EURUSDs -8.1K
GBPJPYs 1.4K
AUDNZDs 272
USDJPYs 1K
EURJPYs 1.1K
NZDUSDs -919
NZDCADs 3.9K
EURNZDs 2.1K
GBPNZDs 980
AUDUSDs -33
EURAUDs -452
GBPAUDs 844
AUDCADs 7.7K
GBPCADs 1.4K
EURCADs 1K
USDCADs 3.1K
NZDJPYs 636
AUDJPYs 832
USDCHFs 1.9K
GBPCHFs 736
CADJPYs 425
CHFJPYs 549
EURGBPs 551
AUDCHFs -560
NZDCHFs 1.1K
CADCHFs 663
EURCHFs 412
USDNOKs -6.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDs -17K
GBPUSDs -134
EURUSDs -4.7K
GBPJPYs 1.3K
AUDNZDs 16K
USDJPYs 2.4K
EURJPYs 6.9K
NZDUSDs 1.8K
NZDCADs 15K
EURNZDs 4.1K
GBPNZDs 3.4K
AUDUSDs 2K
EURAUDs -1.7K
GBPAUDs 4.7K
AUDCADs 19K
GBPCADs -5.6K
EURCADs 2.1K
USDCADs 5K
NZDJPYs 117
AUDJPYs 3.9K
USDCHFs -847
GBPCHFs 3.9K
CADJPYs 4.3K
CHFJPYs 4.4K
EURGBPs 1.9K
AUDCHFs 1.2K
NZDCHFs 762
CADCHFs 2.4K
EURCHFs 3.2K
USDNOKs -16K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11 678.77 USD
Pire transaction: -16 335 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6 262.27 USD
Perte consécutive maximale: -3 370.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CWGMarketsSVGLtd-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Multi-currency composite Martin trading strategy with high stability. Recommended fund: $10,000; recommended leverage: 300x. Took over this account on May 16, 2025, with a balance of $28,000 at the time of takeover.


Aucun avis
2025.08.11 05:20
A large drawdown may occur on the account again
