- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 986
Bénéfice trades:
2 051 (68.68%)
Perte trades:
935 (31.31%)
Meilleure transaction:
11 678.77 USD
Pire transaction:
-16 335.00 USD
Bénéfice brut:
332 376.71 USD (333 480 pips)
Perte brute:
-378 615.15 USD (274 625 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (6 262.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 236.46 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
38.80%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
98
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
1 474 (49.36%)
Courts trades:
1 512 (50.64%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-15.49 USD
Bénéfice moyen:
162.06 USD
Perte moyenne:
-404.94 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-3 370.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-16 335.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.32%
Prévision annuelle:
100.97%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
71 909.53 USD
Maximal:
85 041.75 USD (75.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.17% (85 041.75 USD)
Par fonds propres:
11.47% (6 113.88 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|319
|GBPUSDs
|168
|EURUSDs
|166
|GBPJPYs
|148
|AUDNZDs
|143
|USDJPYs
|133
|EURJPYs
|128
|NZDUSDs
|116
|NZDCADs
|111
|EURNZDs
|107
|GBPNZDs
|107
|AUDUSDs
|104
|EURAUDs
|103
|GBPAUDs
|100
|AUDCADs
|98
|GBPCADs
|98
|EURCADs
|94
|USDCADs
|81
|NZDJPYs
|81
|AUDJPYs
|75
|USDCHFs
|71
|GBPCHFs
|70
|CADJPYs
|68
|CHFJPYs
|66
|EURGBPs
|56
|AUDCHFs
|47
|NZDCHFs
|43
|CADCHFs
|43
|EURCHFs
|37
|USDNOKs
|5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDs
|-78K
|GBPUSDs
|16K
|EURUSDs
|-8.1K
|GBPJPYs
|1.4K
|AUDNZDs
|272
|USDJPYs
|1K
|EURJPYs
|1.1K
|NZDUSDs
|-919
|NZDCADs
|3.9K
|EURNZDs
|2.1K
|GBPNZDs
|980
|AUDUSDs
|-33
|EURAUDs
|-452
|GBPAUDs
|844
|AUDCADs
|7.7K
|GBPCADs
|1.4K
|EURCADs
|1K
|USDCADs
|3.1K
|NZDJPYs
|636
|AUDJPYs
|832
|USDCHFs
|1.9K
|GBPCHFs
|736
|CADJPYs
|425
|CHFJPYs
|549
|EURGBPs
|551
|AUDCHFs
|-560
|NZDCHFs
|1.1K
|CADCHFs
|663
|EURCHFs
|412
|USDNOKs
|-6.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDs
|-17K
|GBPUSDs
|-134
|EURUSDs
|-4.7K
|GBPJPYs
|1.3K
|AUDNZDs
|16K
|USDJPYs
|2.4K
|EURJPYs
|6.9K
|NZDUSDs
|1.8K
|NZDCADs
|15K
|EURNZDs
|4.1K
|GBPNZDs
|3.4K
|AUDUSDs
|2K
|EURAUDs
|-1.7K
|GBPAUDs
|4.7K
|AUDCADs
|19K
|GBPCADs
|-5.6K
|EURCADs
|2.1K
|USDCADs
|5K
|NZDJPYs
|117
|AUDJPYs
|3.9K
|USDCHFs
|-847
|GBPCHFs
|3.9K
|CADJPYs
|4.3K
|CHFJPYs
|4.4K
|EURGBPs
|1.9K
|AUDCHFs
|1.2K
|NZDCHFs
|762
|CADCHFs
|2.4K
|EURCHFs
|3.2K
|USDNOKs
|-16K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +11 678.77 USD
Pire transaction: -16 335 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6 262.27 USD
Perte consécutive maximale: -3 370.51 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CWGMarketsSVGLtd-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Multi-currency composite Martin trading strategy with high stability. Recommended fund: $10,000; recommended leverage: 300x. Took over this account on May 16, 2025, with a balance of $28,000 at the time of takeover.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
88 USD par mois
-46%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
170
99%
2 986
68%
100%
0.87
-15.49
USD
USD
75%
1:100