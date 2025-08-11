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Сигналы / MetaTrader 4 / Tiger
Xi Song

Tiger

Xi Song
Xi Song

Xi Song

4 (1)
4 сигнала 2 темы
0 отзывов
215 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2022 -8%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 336
Прибыльных трейдов:
5 099 (69.50%)
Убыточных трейдов:
2 237 (30.49%)
Лучший трейд:
11 678.77 USD
Худший трейд:
-16 335.00 USD
Общая прибыль:
398 596.27 USD (749 346 pips)
Общий убыток:
-406 206.74 USD (658 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (6 262.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 236.46 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
81.68%
Макс. загрузка депозита:
49.42%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
3 795 (51.73%)
Коротких трейдов:
3 541 (48.27%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-1.04 USD
Средняя прибыль:
78.17 USD
Средний убыток:
-181.59 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-3 370.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-16 335.00 USD (1)
Прирост в месяц:
4.65%
Годовой прогноз:
56.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71 909.53 USD
Максимальная:
85 041.75 USD (75.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.17% (85 041.75 USD)
По эквити:
16.01% (9 632.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPYs 454
USDJPYs 404
EURJPYs 370
GBPUSDs 336
GBPCADs 333
GBPNZDs 325
XAUUSDs 319
CHFJPYs 305
EURUSDs 297
GBPAUDs 297
EURNZDs 274
EURAUDs 273
CADJPYs 269
AUDJPYs 257
AUDNZDs 254
EURCADs 248
NZDJPYs 224
NZDUSDs 223
AUDUSDs 222
USDCADs 222
AUDCADs 216
NZDCADs 207
USDCHFs 182
GBPCHFs 178
EURGBPs 139
AUDCHFs 138
CADCHFs 135
EURCHFs 117
NZDCHFs 113
USDNOKs 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPYs 4.5K
USDJPYs 3.3K
EURJPYs 3K
GBPUSDs 17K
GBPCADs 3.7K
GBPNZDs 3.2K
XAUUSDs -78K
CHFJPYs 2.8K
EURUSDs -7K
GBPAUDs 2.3K
EURNZDs 3.4K
EURAUDs 1.2K
CADJPYs 1.7K
AUDJPYs 2.2K
AUDNZDs 1.5K
EURCADs 2.1K
NZDJPYs 1.6K
NZDUSDs 721
AUDUSDs 830
USDCADs 4.2K
AUDCADs 8.4K
NZDCADs 4.6K
USDCHFs 3K
GBPCHFs 2.3K
EURGBPs 1.4K
AUDCHFs 227
CADCHFs 1.5K
EURCHFs 1.2K
NZDCHFs 2K
USDNOKs -6.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPYs -6.1K
USDJPYs -382
EURJPYs 4.3K
GBPUSDs 6.4K
GBPCADs -7.3K
GBPNZDs -3.5K
XAUUSDs -17K
CHFJPYs -692
EURUSDs 194
GBPAUDs 11K
EURNZDs 2.9K
EURAUDs -1K
CADJPYs 8.4K
AUDJPYs 7.9K
AUDNZDs 13K
EURCADs 5.8K
NZDJPYs 1.9K
NZDUSDs 209
AUDUSDs 8.7K
USDCADs 3.6K
AUDCADs 25K
NZDCADs 16K
USDCHFs 3.7K
GBPCHFs 6K
EURGBPs 5K
AUDCHFs 5.7K
CADCHFs 5.3K
EURCHFs 6K
NZDCHFs 1.5K
USDNOKs -16K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11 678.77 USD
Худший трейд: -16 335 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6 262.27 USD
Макс. убыток в серии: -3 370.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CWGMarketsSVGLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Мультивалютная композитная торговая стратегия Мартина с высокой стабильностью. Рекомендуемый капитал: 10 000 долларов; рекомендуемый леверидж: 300 раз. Взял под контроль этот счет 16 мая 2025 года, на момент принятия под контроль баланс составлял 28 000 долларов.
Нет отзывов
2026.03.22 08:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.19 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.26 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.16 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.29 10:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 05:20
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tiger
99 USD в месяц
-8%
0
0
USD
92K
USD
215
99%
7 336
69%
82%
0.98
-1.04
USD
75%
1:100
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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