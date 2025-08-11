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Всего трейдов:
7 336
Прибыльных трейдов:
5 099 (69.50%)
Убыточных трейдов:
2 237 (30.49%)
Лучший трейд:
11 678.77 USD
Худший трейд:
-16 335.00 USD
Общая прибыль:
398 596.27 USD (749 346 pips)
Общий убыток:
-406 206.74 USD (658 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (6 262.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 236.46 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
81.68%
Макс. загрузка депозита:
49.42%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
3 795 (51.73%)
Коротких трейдов:
3 541 (48.27%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-1.04 USD
Средняя прибыль:
78.17 USD
Средний убыток:
-181.59 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-3 370.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-16 335.00 USD (1)
Прирост в месяц:
4.65%
Годовой прогноз:
56.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71 909.53 USD
Максимальная:
85 041.75 USD (75.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.17% (85 041.75 USD)
По эквити:
16.01% (9 632.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPYs
|454
|USDJPYs
|404
|EURJPYs
|370
|GBPUSDs
|336
|GBPCADs
|333
|GBPNZDs
|325
|XAUUSDs
|319
|CHFJPYs
|305
|EURUSDs
|297
|GBPAUDs
|297
|EURNZDs
|274
|EURAUDs
|273
|CADJPYs
|269
|AUDJPYs
|257
|AUDNZDs
|254
|EURCADs
|248
|NZDJPYs
|224
|NZDUSDs
|223
|AUDUSDs
|222
|USDCADs
|222
|AUDCADs
|216
|NZDCADs
|207
|USDCHFs
|182
|GBPCHFs
|178
|EURGBPs
|139
|AUDCHFs
|138
|CADCHFs
|135
|EURCHFs
|117
|NZDCHFs
|113
|USDNOKs
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPYs
|4.5K
|USDJPYs
|3.3K
|EURJPYs
|3K
|GBPUSDs
|17K
|GBPCADs
|3.7K
|GBPNZDs
|3.2K
|XAUUSDs
|-78K
|CHFJPYs
|2.8K
|EURUSDs
|-7K
|GBPAUDs
|2.3K
|EURNZDs
|3.4K
|EURAUDs
|1.2K
|CADJPYs
|1.7K
|AUDJPYs
|2.2K
|AUDNZDs
|1.5K
|EURCADs
|2.1K
|NZDJPYs
|1.6K
|NZDUSDs
|721
|AUDUSDs
|830
|USDCADs
|4.2K
|AUDCADs
|8.4K
|NZDCADs
|4.6K
|USDCHFs
|3K
|GBPCHFs
|2.3K
|EURGBPs
|1.4K
|AUDCHFs
|227
|CADCHFs
|1.5K
|EURCHFs
|1.2K
|NZDCHFs
|2K
|USDNOKs
|-6.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPYs
|-6.1K
|USDJPYs
|-382
|EURJPYs
|4.3K
|GBPUSDs
|6.4K
|GBPCADs
|-7.3K
|GBPNZDs
|-3.5K
|XAUUSDs
|-17K
|CHFJPYs
|-692
|EURUSDs
|194
|GBPAUDs
|11K
|EURNZDs
|2.9K
|EURAUDs
|-1K
|CADJPYs
|8.4K
|AUDJPYs
|7.9K
|AUDNZDs
|13K
|EURCADs
|5.8K
|NZDJPYs
|1.9K
|NZDUSDs
|209
|AUDUSDs
|8.7K
|USDCADs
|3.6K
|AUDCADs
|25K
|NZDCADs
|16K
|USDCHFs
|3.7K
|GBPCHFs
|6K
|EURGBPs
|5K
|AUDCHFs
|5.7K
|CADCHFs
|5.3K
|EURCHFs
|6K
|NZDCHFs
|1.5K
|USDNOKs
|-16K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11 678.77 USD
Худший трейд: -16 335 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6 262.27 USD
Макс. убыток в серии: -3 370.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CWGMarketsSVGLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Мультивалютная композитная торговая стратегия Мартина с высокой стабильностью. Рекомендуемый капитал: 10 000 долларов; рекомендуемый леверидж: 300 раз. Взял под контроль этот счет 16 мая 2025 года, на момент принятия под контроль баланс составлял 28 000 долларов.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
92K
USD
USD
215
99%
7 336
69%
82%
0.98
-1.04
USD
USD
75%
1:100