- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7 359
盈利交易:
5 120 (69.57%)
亏损交易:
2 239 (30.43%)
最好交易:
11 678.77 USD
最差交易:
-16 335.00 USD
毛利:
398 697.55 USD (751 656 pips)
毛利亏损:
-406 214.66 USD (658 374 pips)
最大连续赢利:
44 (6 262.27 USD)
最大连续盈利:
12 236.46 USD (11)
夏普比率:
0.00
交易活动:
81.68%
最大入金加载:
49.42%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
86
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.09
长期交易:
3 802 (51.66%)
短期交易:
3 557 (48.34%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-1.02 USD
平均利润:
77.87 USD
平均损失:
-181.43 USD
最大连续失误:
21 (-3 370.51 USD)
最大连续亏损:
-16 335.00 USD (1)
每月增长:
4.70%
年度预测:
56.98%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
71 909.53 USD
最大值:
85 041.75 USD (75.17%)
相对跌幅:
结余:
75.17% (85 041.75 USD)
净值:
16.01% (9 632.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPYs
|454
|USDJPYs
|405
|EURJPYs
|370
|GBPUSDs
|337
|GBPCADs
|333
|GBPNZDs
|326
|XAUUSDs
|319
|CHFJPYs
|308
|GBPAUDs
|300
|EURUSDs
|298
|EURNZDs
|274
|EURAUDs
|274
|CADJPYs
|270
|AUDJPYs
|259
|AUDNZDs
|255
|EURCADs
|248
|AUDUSDs
|225
|NZDJPYs
|225
|NZDUSDs
|223
|USDCADs
|222
|AUDCADs
|217
|NZDCADs
|208
|USDCHFs
|182
|GBPCHFs
|178
|EURGBPs
|139
|AUDCHFs
|138
|CADCHFs
|136
|EURCHFs
|117
|NZDCHFs
|114
|USDNOKs
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPYs
|4.5K
|USDJPYs
|3.3K
|EURJPYs
|3K
|GBPUSDs
|17K
|GBPCADs
|3.7K
|GBPNZDs
|3.2K
|XAUUSDs
|-78K
|CHFJPYs
|2.8K
|GBPAUDs
|2.3K
|EURUSDs
|-7K
|EURNZDs
|3.4K
|EURAUDs
|1.2K
|CADJPYs
|1.7K
|AUDJPYs
|2.2K
|AUDNZDs
|1.5K
|EURCADs
|2.1K
|AUDUSDs
|845
|NZDJPYs
|1.6K
|NZDUSDs
|721
|USDCADs
|4.2K
|AUDCADs
|8.4K
|NZDCADs
|4.6K
|USDCHFs
|3K
|GBPCHFs
|2.3K
|EURGBPs
|1.4K
|AUDCHFs
|227
|CADCHFs
|1.5K
|EURCHFs
|1.2K
|NZDCHFs
|2K
|USDNOKs
|-6.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPYs
|-6.1K
|USDJPYs
|-283
|EURJPYs
|4.3K
|GBPUSDs
|6.5K
|GBPCADs
|-7.3K
|GBPNZDs
|-3.4K
|XAUUSDs
|-17K
|CHFJPYs
|-496
|GBPAUDs
|12K
|EURUSDs
|293
|EURNZDs
|2.9K
|EURAUDs
|-919
|CADJPYs
|8.5K
|AUDJPYs
|8.1K
|AUDNZDs
|13K
|EURCADs
|5.8K
|AUDUSDs
|9K
|NZDJPYs
|2K
|NZDUSDs
|209
|USDCADs
|3.6K
|AUDCADs
|25K
|NZDCADs
|16K
|USDCHFs
|3.7K
|GBPCHFs
|6K
|EURGBPs
|5K
|AUDCHFs
|5.7K
|CADCHFs
|5.4K
|EURCHFs
|6K
|NZDCHFs
|1.6K
|USDNOKs
|-16K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11 678.77 USD
最差交易: -16 335 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6 262.27 USD
最大连续亏损: -3 370.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CWGMarketsSVGLtd-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
多币种复合马丁交易策略，稳定性高，建议资金$10000,建议杠杆300倍。2025年5月16日接手该账户，接手时余额$28000.
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
-8%
0
0
USD
USD
92K
USD
USD
216
99%
7 359
69%
82%
0.98
-1.02
USD
USD
75%
1:100