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Xi Song

Tiger

Xi Song
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交易:
7 359
盈利交易:
5 120 (69.57%)
亏损交易:
2 239 (30.43%)
最好交易:
11 678.77 USD
最差交易:
-16 335.00 USD
毛利:
398 697.55 USD (751 656 pips)
毛利亏损:
-406 214.66 USD (658 374 pips)
最大连续赢利:
44 (6 262.27 USD)
最大连续盈利:
12 236.46 USD (11)
夏普比率:
0.00
交易活动:
81.68%
最大入金加载:
49.42%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
86
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.09
长期交易:
3 802 (51.66%)
短期交易:
3 557 (48.34%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-1.02 USD
平均利润:
77.87 USD
平均损失:
-181.43 USD
最大连续失误:
21 (-3 370.51 USD)
最大连续亏损:
-16 335.00 USD (1)
每月增长:
4.70%
年度预测:
56.98%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
71 909.53 USD
最大值:
85 041.75 USD (75.17%)
相对跌幅:
结余:
75.17% (85 041.75 USD)
净值:
16.01% (9 632.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPYs 454
USDJPYs 405
EURJPYs 370
GBPUSDs 337
GBPCADs 333
GBPNZDs 326
XAUUSDs 319
CHFJPYs 308
GBPAUDs 300
EURUSDs 298
EURNZDs 274
EURAUDs 274
CADJPYs 270
AUDJPYs 259
AUDNZDs 255
EURCADs 248
AUDUSDs 225
NZDJPYs 225
NZDUSDs 223
USDCADs 222
AUDCADs 217
NZDCADs 208
USDCHFs 182
GBPCHFs 178
EURGBPs 139
AUDCHFs 138
CADCHFs 136
EURCHFs 117
NZDCHFs 114
USDNOKs 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPYs 4.5K
USDJPYs 3.3K
EURJPYs 3K
GBPUSDs 17K
GBPCADs 3.7K
GBPNZDs 3.2K
XAUUSDs -78K
CHFJPYs 2.8K
GBPAUDs 2.3K
EURUSDs -7K
EURNZDs 3.4K
EURAUDs 1.2K
CADJPYs 1.7K
AUDJPYs 2.2K
AUDNZDs 1.5K
EURCADs 2.1K
AUDUSDs 845
NZDJPYs 1.6K
NZDUSDs 721
USDCADs 4.2K
AUDCADs 8.4K
NZDCADs 4.6K
USDCHFs 3K
GBPCHFs 2.3K
EURGBPs 1.4K
AUDCHFs 227
CADCHFs 1.5K
EURCHFs 1.2K
NZDCHFs 2K
USDNOKs -6.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPYs -6.1K
USDJPYs -283
EURJPYs 4.3K
GBPUSDs 6.5K
GBPCADs -7.3K
GBPNZDs -3.4K
XAUUSDs -17K
CHFJPYs -496
GBPAUDs 12K
EURUSDs 293
EURNZDs 2.9K
EURAUDs -919
CADJPYs 8.5K
AUDJPYs 8.1K
AUDNZDs 13K
EURCADs 5.8K
AUDUSDs 9K
NZDJPYs 2K
NZDUSDs 209
USDCADs 3.6K
AUDCADs 25K
NZDCADs 16K
USDCHFs 3.7K
GBPCHFs 6K
EURGBPs 5K
AUDCHFs 5.7K
CADCHFs 5.4K
EURCHFs 6K
NZDCHFs 1.6K
USDNOKs -16K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
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最好交易: +11 678.77 USD
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最大连续盈利: +6 262.27 USD
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多币种复合马丁交易策略，稳定性高，建议资金$10000,建议杠杆300倍。2025年5月16日接手该账户，接手时余额$28000.

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2026.03.22 08:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.19 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.26 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.16 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.29 10:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 05:10
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2025.08.11 05:20
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Tiger
每月99 USD
-8%
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USD
92K
USD
216
99%
7 359
69%
82%
0.98
-1.02
USD
75%
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