İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
18 (16.36%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (83.64%)
En iyi işlem:
208.65 USD
En kötü işlem:
-62.26 USD
Brüt kâr:
2 851.36 USD (23 963 pips)
Brüt zarar:
-2 404.35 USD (21 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (430.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
430.64 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
29.53%
Maks. mevduat yükü:
6.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
61 (55.45%)
Satış işlemleri:
49 (44.55%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
4.06 USD
Ortalama kâr:
158.41 USD
Ortalama zarar:
-26.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-607.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-607.54 USD (24)
Aylık büyüme:
16.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
247.96 USD
Maksimum:
647.82 USD (19.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.05% (647.82 USD)
Varlığa göre:
3.30% (100.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|62
|USDJPY#
|37
|GBPUSD#
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|673
|USDJPY#
|-241
|GBPUSD#
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|5.4K
|USDJPY#
|-2.6K
|GBPUSD#
|187
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +208.65 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +430.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -607.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.
If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.
我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。
如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
10
100%
110
16%
30%
1.18
4.06
USD
USD
19%
1:500