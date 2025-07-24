SinyallerBölümler
Ki Kwong Choi

Yhqtv xm3000

Ki Kwong Choi
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
XMGlobal-Real 15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
18 (16.36%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (83.64%)
En iyi işlem:
208.65 USD
En kötü işlem:
-62.26 USD
Brüt kâr:
2 851.36 USD (23 963 pips)
Brüt zarar:
-2 404.35 USD (21 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (430.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
430.64 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
29.53%
Maks. mevduat yükü:
6.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
61 (55.45%)
Satış işlemleri:
49 (44.55%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
4.06 USD
Ortalama kâr:
158.41 USD
Ortalama zarar:
-26.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-607.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-607.54 USD (24)
Aylık büyüme:
16.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
247.96 USD
Maksimum:
647.82 USD (19.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.05% (647.82 USD)
Varlığa göre:
3.30% (100.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 62
USDJPY# 37
GBPUSD# 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 673
USDJPY# -241
GBPUSD# 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 5.4K
USDJPY# -2.6K
GBPUSD# 187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +208.65 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +430.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -607.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



İnceleme yok
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 01:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 12:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
