- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
237
盈利交易:
49 (20.67%)
亏损交易:
188 (79.32%)
最好交易:
375.25 USD
最差交易:
-113.25 USD
毛利:
9 745.37 USD (65 345 pips)
毛利亏损:
-6 135.51 USD (45 053 pips)
最大连续赢利:
4 (430.64 USD)
最大连续盈利:
972.18 USD (3)
夏普比率:
0.14
交易活动:
35.92%
最大入金加载:
9.46%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
8 小时
采收率:
5.57
长期交易:
135 (56.96%)
短期交易:
102 (43.04%)
利润因子:
1.59
预期回报:
15.23 USD
平均利润:
198.89 USD
平均损失:
-32.64 USD
最大连续失误:
24 (-607.54 USD)
最大连续亏损:
-607.54 USD (24)
每月增长:
46.81%
年度预测:
567.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
247.96 USD
最大值:
647.82 USD (19.05%)
相对跌幅:
结余:
19.05% (647.82 USD)
净值:
4.05% (150.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|131
|USDJPY#
|75
|GBPUSD#
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|4.1K
|USDJPY#
|-304
|GBPUSD#
|-165
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|24K
|USDJPY#
|-2.3K
|GBPUSD#
|-1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +375.25 USD
最差交易: -113 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +430.64 USD
最大连续亏损: -607.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.
If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.
我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。
如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
120%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
23
100%
237
20%
36%
1.58
15.23
USD
USD
19%
1:500