İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
84 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (29.41%)
En iyi işlem:
363.36 USD
En kötü işlem:
-111.20 USD
Brüt kâr:
3 004.12 USD (27 247 pips)
Brüt zarar:
-1 046.02 USD (15 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (171.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
584.65 USD (7)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
0.53%
Maks. mevduat yükü:
24.48%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
7.84
Alış işlemleri:
97 (81.51%)
Satış işlemleri:
22 (18.49%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
16.45 USD
Ortalama kâr:
35.76 USD
Ortalama zarar:
-29.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-249.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-249.88 USD (3)
Aylık büyüme:
11.07%
Yıllık tahmin:
134.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.91 USD
Maksimum:
249.88 USD (9.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.76% (168.53 USD)
Varlığa göre:
22.20% (417.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +363.36 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +171.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -249.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
FBS-Real-4
|9.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.67 × 6
|
RoboForex-Pro-2
|14.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|26.00 × 1
İnceleme yok
