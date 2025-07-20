SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VNB SS650 V2 Safe Mode
Hoang Linh Luc

VNB SS650 V2 Safe Mode

Hoang Linh Luc
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 124%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
84 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (29.41%)
En iyi işlem:
363.36 USD
En kötü işlem:
-111.20 USD
Brüt kâr:
3 004.12 USD (27 247 pips)
Brüt zarar:
-1 046.02 USD (15 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (171.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
584.65 USD (7)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
0.53%
Maks. mevduat yükü:
24.48%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
7.84
Alış işlemleri:
97 (81.51%)
Satış işlemleri:
22 (18.49%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
16.45 USD
Ortalama kâr:
35.76 USD
Ortalama zarar:
-29.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-249.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-249.88 USD (3)
Aylık büyüme:
11.07%
Yıllık tahmin:
134.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.91 USD
Maksimum:
249.88 USD (9.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.76% (168.53 USD)
Varlığa göre:
22.20% (417.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +363.36 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +171.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -249.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
FBS-Real-4
9.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
13.67 × 6
RoboForex-Pro-2
14.00 × 1
Just2Trade-Real
26.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VNB SS650 V2 Safe Mode
Ayda 100 USD
124%
0
0
USD
2K
USD
33
100%
119
70%
1%
2.87
16.45
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.