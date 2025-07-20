SignauxSections
Hoang Linh Luc

VNB SS650 V2 Safe Mode

Hoang Linh Luc
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 124%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
119
Bénéfice trades:
84 (70.58%)
Perte trades:
35 (29.41%)
Meilleure transaction:
363.36 USD
Pire transaction:
-111.20 USD
Bénéfice brut:
3 004.12 USD (27 247 pips)
Perte brute:
-1 046.02 USD (15 918 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (171.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
584.65 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
0.53%
Charge de dépôt maximale:
24.48%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
7.84
Longs trades:
97 (81.51%)
Courts trades:
22 (18.49%)
Facteur de profit:
2.87
Rendement attendu:
16.45 USD
Bénéfice moyen:
35.76 USD
Perte moyenne:
-29.89 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-249.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-249.88 USD (3)
Croissance mensuelle:
11.07%
Prévision annuelle:
134.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.91 USD
Maximal:
249.88 USD (9.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.76% (168.53 USD)
Par fonds propres:
22.20% (417.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +363.36 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +171.89 USD
Perte consécutive maximale: -249.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
FBS-Real-4
9.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
13.67 × 6
RoboForex-Pro-2
14.00 × 1
Just2Trade-Real
26.00 × 1
Aucun avis
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
