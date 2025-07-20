SegnaliSezioni
VNB SS650 V2 Safe Mode
Hoang Linh Luc

VNB SS650 V2 Safe Mode

Hoang Linh Luc
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 124%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
84 (70.58%)
Loss Trade:
35 (29.41%)
Best Trade:
363.36 USD
Worst Trade:
-111.20 USD
Profitto lordo:
3 004.12 USD (27 247 pips)
Perdita lorda:
-1 046.02 USD (15 918 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (171.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
584.65 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
0.53%
Massimo carico di deposito:
24.48%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
7.84
Long Trade:
97 (81.51%)
Short Trade:
22 (18.49%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
16.45 USD
Profitto medio:
35.76 USD
Perdita media:
-29.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-249.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-249.88 USD (3)
Crescita mensile:
11.07%
Previsione annuale:
134.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.91 USD
Massimale:
249.88 USD (9.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.76% (168.53 USD)
Per equità:
22.20% (417.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +363.36 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +171.89 USD
Massima perdita consecutiva: -249.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
FBS-Real-4
9.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
13.67 × 6
RoboForex-Pro-2
14.00 × 1
Just2Trade-Real
26.00 × 1
VNB-SS650 2.0VNB-SS650 2.0VNB-SS650 2.0VNB-SS650 2.0VNB-SS650 2.0VNB-SS650 2.0
Non ci sono recensioni
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VNB SS650 V2 Safe Mode
100USD al mese
124%
0
0
USD
2K
USD
33
100%
119
70%
1%
2.87
16.45
USD
22%
1:500
