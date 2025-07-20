- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
84 (70.58%)
Loss Trade:
35 (29.41%)
Best Trade:
363.36 USD
Worst Trade:
-111.20 USD
Profitto lordo:
3 004.12 USD (27 247 pips)
Perdita lorda:
-1 046.02 USD (15 918 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (171.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
584.65 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
0.53%
Massimo carico di deposito:
24.48%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
7.84
Long Trade:
97 (81.51%)
Short Trade:
22 (18.49%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
16.45 USD
Profitto medio:
35.76 USD
Perdita media:
-29.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-249.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-249.88 USD (3)
Crescita mensile:
11.07%
Previsione annuale:
134.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.91 USD
Massimale:
249.88 USD (9.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.76% (168.53 USD)
Per equità:
22.20% (417.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +363.36 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +171.89 USD
Massima perdita consecutiva: -249.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
FBS-Real-4
|9.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.67 × 6
|
RoboForex-Pro-2
|14.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|26.00 × 1
