Vitaly But

Smart ECN

Vitaly But
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
InstaFinance-Europe.com
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
492
Kârla kapanan işlemler:
365 (74.18%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (25.81%)
En iyi işlem:
1 270.50 USD
En kötü işlem:
-1 172.43 USD
Brüt kâr:
13 808.18 USD (9 479 226 pips)
Brüt zarar:
-9 938.11 USD (8 058 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 024.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 581.64 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.97%
Maks. mevduat yükü:
33.05%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
292 (59.35%)
Satış işlemleri:
200 (40.65%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
7.87 USD
Ortalama kâr:
37.83 USD
Ortalama zarar:
-78.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 172.43 USD (1)
Aylık büyüme:
5.47%
Yıllık tahmin:
66.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
163.11 USD
Maksimum:
2 104.82 USD (13.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.61% (2 104.82 USD)
Varlığa göre:
29.20% (3 565.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Solana 96
GOLD 77
#Bitcoin 56
#Ethereum 39
BTCUSD.futu 33
GBPUSD 30
GBPJPY 19
#SPX 16
#Ripple 16
#Litecoin 16
Cardano 14
GBPUSD.fx 9
XRPUSD.futu 8
EURUSD 7
GBPCHF 6
AUDPLN 6
Polkadot 5
BCHUSD.futu 4
#SBN25 4
EURUSD.fx 4
#CL 4
Doge 3
Chainlink 2
#AMZN 2
#DAX 2
#NG 2
#FRANCE40 2
TRUMP.futu 1
Uniswap 1
#NFLX 1
CHFJPY.fx 1
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 1
AUDNZD 1
LNKUSD.futu 1
AUDCHF 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Solana 459
GOLD 2.5K
#Bitcoin 475
#Ethereum -3
BTCUSD.futu 74
GBPUSD 142
GBPJPY -21
#SPX -2
#Ripple 64
#Litecoin 112
Cardano -7
GBPUSD.fx -4
XRPUSD.futu -66
EURUSD -3
GBPCHF 10
AUDPLN -3
Polkadot 3
BCHUSD.futu 7
#SBN25 -4
EURUSD.fx 0
#CL 23
Doge 47
Chainlink 3
#AMZN 5
#DAX 5
#NG 10
#FRANCE40 2
TRUMP.futu -5
Uniswap 0
#NFLX 0
CHFJPY.fx -4
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 0
AUDNZD 3
LNKUSD.futu 2
AUDCHF 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Solana 2.9K
GOLD 47K
#Bitcoin 618K
#Ethereum 128K
BTCUSD.futu 391K
GBPUSD 1.7K
GBPJPY 958
#SPX 22K
#Ripple 3.1K
#Litecoin 4.1K
Cardano -6K
GBPUSD.fx -350
XRPUSD.futu 829
EURUSD -496
GBPCHF 300
AUDPLN -423
Polkadot 4.2K
BCHUSD.futu 4K
#SBN25 -2
EURUSD.fx -533
#CL 198
Doge 4.8K
Chainlink 30K
#AMZN 573
#DAX 1.9K
#NG 108
#FRANCE40 469
TRUMP.futu -330
Uniswap 23
#NFLX 152
CHFJPY.fx -1.2K
EURAUD.fx 431
NZDCHF 70
Filecoin 0
AUDNZD 470
LNKUSD.futu 202K
AUDCHF 104
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 270.50 USD
En kötü işlem: -1 172 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 024.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent5
0.41 × 380
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
4.22 × 744
ATFXGM8-Live
6.50 × 2
İnceleme yok
2025.09.16 10:02
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.07 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 11:26
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
