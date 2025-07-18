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Vitaly But

Bit X

Vitaly But
Vitaly But

Vitaly But

2 comments
0 reviews
Reliability
63 weeks
0 / 0 USD
Copy for 75 USD per month
growth since 2025 81%
InstaFinance-Europe.com
1:400
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 216
Profit Trades:
847 (69.65%)
Loss Trades:
369 (30.35%)
Best trade:
1 636.80 USD
Worst trade:
-3 232.65 USD
Gross Profit:
46 836.40 USD (28 937 988 pips)
Gross Loss:
-39 181.25 USD (51 826 257 pips)
Maximum consecutive wins:
18 (1 024.81 USD)
Maximal consecutive profit:
3 304.16 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
98.97%
Max deposit load:
98.40%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
41
Avg holding time:
10 days
Recovery Factor:
0.88
Long Trades:
709 (58.31%)
Short Trades:
507 (41.69%)
Profit Factor:
1.20
Expected Payoff:
6.30 USD
Average Profit:
55.30 USD
Average Loss:
-106.18 USD
Maximum consecutive losses:
19 (-3 324.61 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 324.61 USD (19)
Monthly growth:
-0.42%
Annual Forecast:
-5.12%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
163.11 USD
Maximal:
8 710.07 USD (37.48%)
Relative drawdown:
By Balance:
41.55% (8 710.07 USD)
By Equity:
48.56% (9 657.92 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
#Bitcoin 170
GOLD 168
Solana 134
#Ethereum 89
#Litecoin 57
#Ripple 51
BTCUSD.futu 40
LTCUSD.futu 40
EURUSD 33
SOLUSD.futu 32
#SPX 31
GBPUSD 30
Cardano 27
XAUUSD 27
XRPUSD.futu 26
#FRANCE40 26
#CL 23
#NG 21
GBPJPY 19
Chainlink 16
Doge 15
Polkadot 13
LNKUSD.futu 13
#DAX 11
GBPUSD.fx 10
AUDNZD 8
EURNZD 7
GBPCHF 6
AUDPLN 6
#BCHUSD 6
EURUSD.fx 5
AUDJPY 5
ADAUSD.futu 5
BCHUSD.futu 4
#SBN25 4
NZDJPY 4
USDCAD 4
DOGUSD.futu 4
#USDX 3
SILVER 3
#AMZN 2
EURAUD 2
CADJPY 2
TRUMP.futu 1
Uniswap 1
#NFLX 1
CHFJPY.fx 1
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 1
AUDCHF 1
#NVDA 1
SPX500.x 1
GBPCAD.fx 1
EURCAD.fx 1
JP225.x 1
NZDCHF.fx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
#Bitcoin -1K
GOLD 6K
Solana 250
#Ethereum 233
#Litecoin -128
#Ripple -416
BTCUSD.futu 214
LTCUSD.futu 291
EURUSD -22
SOLUSD.futu 222
#SPX 3
GBPUSD 142
Cardano -3
XAUUSD 2.9K
XRPUSD.futu -404
#FRANCE40 -5
#CL -174
#NG -63
GBPJPY -21
Chainlink 13
Doge 48
Polkadot -2
LNKUSD.futu 9
#DAX 19
GBPUSD.fx 21
AUDNZD -637
EURNZD 134
GBPCHF 10
AUDPLN -3
#BCHUSD -101
EURUSD.fx 3
AUDJPY -12
ADAUSD.futu 22
BCHUSD.futu 7
#SBN25 -4
NZDJPY -10
USDCAD 66
DOGUSD.futu 34
#USDX 2
SILVER 13
#AMZN 5
EURAUD 9
CADJPY -16
TRUMP.futu -5
Uniswap 0
#NFLX 0
CHFJPY.fx -4
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 0
AUDCHF 0
#NVDA 9
SPX500.x -11
GBPCAD.fx 3
EURCAD.fx 6
JP225.x 2
NZDCHF.fx 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
#Bitcoin -23M
GOLD 174K
Solana -28K
#Ethereum -588K
#Litecoin 4.6K
#Ripple -1.8K
BTCUSD.futu 764K
LTCUSD.futu 894
EURUSD 408
SOLUSD.futu 3.6K
#SPX 68K
GBPUSD 1.7K
Cardano 3.7K
XAUUSD 7.1K
XRPUSD.futu 3.4K
#FRANCE40 -439
#CL -798
#NG 291
GBPJPY 958
Chainlink 128K
Doge -5.8K
Polkadot -15K
LNKUSD.futu 117K
#DAX 15K
GBPUSD.fx 1.6K
AUDNZD -8K
EURNZD 2.9K
GBPCHF 300
AUDPLN -423
#BCHUSD -42K
EURUSD.fx -502
AUDJPY -1.4K
ADAUSD.futu 3.6K
BCHUSD.futu 4K
#SBN25 -2
NZDJPY 991
USDCAD 266
DOGUSD.futu -312
#USDX 235
SILVER 2.6K
#AMZN 573
EURAUD -944
CADJPY 296
TRUMP.futu -330
Uniswap 23
#NFLX 152
CHFJPY.fx -1.2K
EURAUD.fx 431
NZDCHF 70
Filecoin 0
AUDCHF 104
#NVDA 909
SPX500.x -1K
GBPCAD.fx 204
EURCAD.fx 760
JP225.x 3.3K
NZDCHF.fx 4
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 636.80 USD
Worst trade: -3 233 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 19
Maximal consecutive profit: +1 024.81 USD
Maximal consecutive loss: -3 324.61 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "InstaFinance-Europe.com" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

XMGlobal-Real 42
0.00 × 9
FusionMarkets-Demo
0.01 × 196
EGlobal-Cent5
0.35 × 459
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
4.74 × 1110
ATFXGM8-Live
7.33 × 3
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No reviews
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.07.05 17:59
No swaps are charged on the signal account
2026.06.17 13:09
No swaps are charged
2026.06.17 13:09
No swaps are charged
2026.06.13 11:20
No swaps are charged on the signal account
2026.05.29 11:59
No swaps are charged
2026.05.29 11:59
No swaps are charged
2026.05.21 22:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.04.28 17:09
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.58% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.27 17:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.07 21:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 20:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.04 22:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.04 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.04 10:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Bit X
75 USD per month
81%
0
0
USD
15K
USD
63
0%
1 216
69%
99%
1.19
6.30
USD
49%
1:400
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.