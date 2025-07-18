- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 225
盈利交易:
853 (69.63%)
亏损交易:
372 (30.37%)
最好交易:
1 636.80 USD
最差交易:
-3 232.65 USD
毛利:
46 861.30 USD (29 000 331 pips)
毛利亏损:
-39 192.59 USD (51 830 421 pips)
最大连续赢利:
18 (1 024.81 USD)
最大连续盈利:
3 304.16 USD (11)
夏普比率:
0.04
交易活动:
98.97%
最大入金加载:
98.40%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
10 天
采收率:
0.88
长期交易:
715 (58.37%)
短期交易:
510 (41.63%)
利润因子:
1.20
预期回报:
6.26 USD
平均利润:
54.94 USD
平均损失:
-105.36 USD
最大连续失误:
19 (-3 324.61 USD)
最大连续亏损:
-3 324.61 USD (19)
每月增长:
-0.83%
年度预测:
-10.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
163.11 USD
最大值:
8 710.07 USD (37.48%)
相对跌幅:
结余:
41.55% (8 710.07 USD)
净值:
48.56% (9 657.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|#Bitcoin
|171
|GOLD
|168
|Solana
|134
|#Ethereum
|90
|#Litecoin
|57
|#Ripple
|51
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|LTCUSD.futu
|40
|EURUSD
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|SOLUSD.futu
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|#SPX
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|Cardano
|27
|XAUUSD
|27
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|26
|#FRANCE40
|26
|#CL
|23
|#NG
|21
|GBPJPY
|19
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|16
|Doge
|15
|Polkadot
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|LNKUSD.futu
|13
|#DAX
|11
|GBPUSD.fx
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|SILVER
|10
|AUDNZD
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|EURNZD
|7
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|AUDPLN
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|6
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|5
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|4
|#USDX
|3
|#AMZN
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|2
|CADJPY
|2
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|1
|Uniswap
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|
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|
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|
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|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|#Bitcoin
|-23M
|GOLD
|174K
|Solana
|-28K
|#Ethereum
|-591K
|#Litecoin
|4.6K
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|#FRANCE40
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|Chainlink
|128K
|Doge
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|-15K
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|117K
|#DAX
|15K
|GBPUSD.fx
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|AUDNZD
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|GBPCHF
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|#BCHUSD
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|BCHUSD.futu
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|#SBN25
|-2
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|DOGUSD.futu
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|#USDX
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|#AMZN
|573
|EURAUD
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|-1.2K
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|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 636.80 USD
最差交易: -3 233 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +1 024.81 USD
最大连续亏损: -3 324.61 USD
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月75 USD
81%
0
0
USD
USD
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USD
USD
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0%
1 225
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1.19
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USD
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1:400