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Vitaly But

Bit X

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交易:
1 225
盈利交易:
853 (69.63%)
亏损交易:
372 (30.37%)
最好交易:
1 636.80 USD
最差交易:
-3 232.65 USD
毛利:
46 861.30 USD (29 000 331 pips)
毛利亏损:
-39 192.59 USD (51 830 421 pips)
最大连续赢利:
18 (1 024.81 USD)
最大连续盈利:
3 304.16 USD (11)
夏普比率:
0.04
交易活动:
98.97%
最大入金加载:
98.40%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
10 天
采收率:
0.88
长期交易:
715 (58.37%)
短期交易:
510 (41.63%)
利润因子:
1.20
预期回报:
6.26 USD
平均利润:
54.94 USD
平均损失:
-105.36 USD
最大连续失误:
19 (-3 324.61 USD)
最大连续亏损:
-3 324.61 USD (19)
每月增长:
-0.83%
年度预测:
-10.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
163.11 USD
最大值:
8 710.07 USD (37.48%)
相对跌幅:
结余:
41.55% (8 710.07 USD)
净值:
48.56% (9 657.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
#Bitcoin 171
GOLD 168
Solana 134
#Ethereum 90
#Litecoin 57
#Ripple 51
BTCUSD.futu 40
LTCUSD.futu 40
EURUSD 33
SOLUSD.futu 32
#SPX 31
GBPUSD 30
Cardano 27
XAUUSD 27
XRPUSD.futu 26
#FRANCE40 26
#CL 23
#NG 21
GBPJPY 19
Chainlink 16
Doge 15
Polkadot 13
LNKUSD.futu 13
#DAX 11
GBPUSD.fx 10
SILVER 10
AUDNZD 8
EURNZD 7
GBPCHF 6
AUDPLN 6
#BCHUSD 6
EURUSD.fx 5
AUDJPY 5
ADAUSD.futu 5
BCHUSD.futu 4
#SBN25 4
NZDJPY 4
USDCAD 4
DOGUSD.futu 4
#USDX 3
#AMZN 2
EURAUD 2
CADJPY 2
TRUMP.futu 1
Uniswap 1
#NFLX 1
CHFJPY.fx 1
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 1
AUDCHF 1
#NVDA 1
SPX500.x 1
GBPCAD.fx 1
EURCAD.fx 1
JP225.x 1
NZDCHF.fx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
#Bitcoin -1K
GOLD 6K
Solana 250
#Ethereum 231
#Litecoin -128
#Ripple -416
BTCUSD.futu 214
LTCUSD.futu 291
EURUSD -22
SOLUSD.futu 222
#SPX 3
GBPUSD 142
Cardano -3
XAUUSD 2.9K
XRPUSD.futu -404
#FRANCE40 -5
#CL -174
#NG -63
GBPJPY -21
Chainlink 13
Doge 48
Polkadot -2
LNKUSD.futu 9
#DAX 19
GBPUSD.fx 21
SILVER 23
AUDNZD -637
EURNZD 134
GBPCHF 10
AUDPLN -3
#BCHUSD -101
EURUSD.fx 3
AUDJPY -12
ADAUSD.futu 22
BCHUSD.futu 7
#SBN25 -4
NZDJPY -10
USDCAD 66
DOGUSD.futu 34
#USDX 2
#AMZN 5
EURAUD 9
CADJPY -16
TRUMP.futu -5
Uniswap 0
#NFLX 0
CHFJPY.fx -4
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 0
AUDCHF 0
#NVDA 9
SPX500.x -11
GBPCAD.fx 3
EURCAD.fx 6
JP225.x 2
NZDCHF.fx 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
#Bitcoin -23M
GOLD 174K
Solana -28K
#Ethereum -591K
#Litecoin 4.6K
#Ripple -1.8K
BTCUSD.futu 764K
LTCUSD.futu 894
EURUSD 408
SOLUSD.futu 3.6K
#SPX 68K
GBPUSD 1.7K
Cardano 3.7K
XAUUSD 7.1K
XRPUSD.futu 3.4K
#FRANCE40 -439
#CL -798
#NG 291
GBPJPY 958
Chainlink 128K
Doge -5.8K
Polkadot -15K
LNKUSD.futu 117K
#DAX 15K
GBPUSD.fx 1.6K
SILVER 3.2K
AUDNZD -8K
EURNZD 2.9K
GBPCHF 300
AUDPLN -423
#BCHUSD -42K
EURUSD.fx -502
AUDJPY -1.4K
ADAUSD.futu 3.6K
BCHUSD.futu 4K
#SBN25 -2
NZDJPY 991
USDCAD 266
DOGUSD.futu -312
#USDX 235
#AMZN 573
EURAUD -944
CADJPY 296
TRUMP.futu -330
Uniswap 23
#NFLX 152
CHFJPY.fx -1.2K
EURAUD.fx 431
NZDCHF 70
Filecoin 0
AUDCHF 104
#NVDA 909
SPX500.x -1K
GBPCAD.fx 204
EURCAD.fx 760
JP225.x 3.3K
NZDCHF.fx 4
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
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最好交易: +1 636.80 USD
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最大连续赢利: 11
最大连续失误: 19
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最大连续亏损: -3 324.61 USD

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FusionMarkets-Demo
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EGlobal-Cent5
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FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
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ATFXGM8-Live
7.33 × 3
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2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.07.05 17:59
No swaps are charged on the signal account
2026.06.17 13:09
No swaps are charged
2026.06.17 13:09
No swaps are charged
2026.06.13 11:20
No swaps are charged on the signal account
2026.05.29 11:59
No swaps are charged
2026.05.29 11:59
No swaps are charged
2026.05.21 22:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.04.28 17:09
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.58% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.27 17:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.07 21:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 20:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.04 22:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.04 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.04 10:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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15K
USD
63
0%
1 225
69%
99%
1.19
6.26
USD
49%
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