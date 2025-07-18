SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart ECN
Vitaly But

Smart ECN

Vitaly But
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
InstaFinance-Europe.com
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
488
Bénéfice trades:
361 (73.97%)
Perte trades:
127 (26.02%)
Meilleure transaction:
1 270.50 USD
Pire transaction:
-1 172.43 USD
Bénéfice brut:
13 791.49 USD (9 478 088 pips)
Perte brute:
-9 938.11 USD (8 058 711 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (1 024.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 581.64 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
98.97%
Charge de dépôt maximale:
33.05%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
89
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.83
Longs trades:
289 (59.22%)
Courts trades:
199 (40.78%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
7.90 USD
Bénéfice moyen:
38.20 USD
Perte moyenne:
-78.25 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-3.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 172.43 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.33%
Prévision annuelle:
64.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
163.11 USD
Maximal:
2 104.82 USD (13.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.61% (2 104.82 USD)
Par fonds propres:
29.20% (3 565.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Solana 96
GOLD 77
#Bitcoin 56
#Ethereum 39
BTCUSD.futu 33
GBPUSD 30
GBPJPY 19
#SPX 16
#Ripple 16
#Litecoin 16
Cardano 13
GBPUSD.fx 9
XRPUSD.futu 8
EURUSD 7
GBPCHF 6
AUDPLN 6
Polkadot 5
BCHUSD.futu 4
#SBN25 4
EURUSD.fx 4
Doge 3
Chainlink 2
#AMZN 2
#DAX 2
#CL 2
#FRANCE40 2
TRUMP.futu 1
Uniswap 1
#NFLX 1
CHFJPY.fx 1
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 1
AUDNZD 1
LNKUSD.futu 1
AUDCHF 1
#NG 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Solana 459
GOLD 2.5K
#Bitcoin 475
#Ethereum -3
BTCUSD.futu 74
GBPUSD 142
GBPJPY -21
#SPX -2
#Ripple 64
#Litecoin 112
Cardano -7
GBPUSD.fx -4
XRPUSD.futu -66
EURUSD -3
GBPCHF 10
AUDPLN -3
Polkadot 3
BCHUSD.futu 7
#SBN25 -4
EURUSD.fx 0
Doge 47
Chainlink 3
#AMZN 5
#DAX 5
#CL 12
#FRANCE40 2
TRUMP.futu -5
Uniswap 0
#NFLX 0
CHFJPY.fx -4
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 0
AUDNZD 3
LNKUSD.futu 2
AUDCHF 0
#NG 5
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Solana 2.9K
GOLD 47K
#Bitcoin 618K
#Ethereum 128K
BTCUSD.futu 391K
GBPUSD 1.7K
GBPJPY 958
#SPX 22K
#Ripple 3.1K
#Litecoin 4.1K
Cardano -7K
GBPUSD.fx -350
XRPUSD.futu 829
EURUSD -496
GBPCHF 300
AUDPLN -423
Polkadot 4.2K
BCHUSD.futu 4K
#SBN25 -2
EURUSD.fx -533
Doge 4.8K
Chainlink 30K
#AMZN 573
#DAX 1.9K
#CL 128
#FRANCE40 469
TRUMP.futu -330
Uniswap 23
#NFLX 152
CHFJPY.fx -1.2K
EURAUD.fx 431
NZDCHF 70
Filecoin 0
AUDNZD 470
LNKUSD.futu 202K
AUDCHF 104
#NG 52
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 270.50 USD
Pire transaction: -1 172 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 024.81 USD
Perte consécutive maximale: -3.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-Europe.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobal-Cent5
0.41 × 380
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
4.22 × 744
ATFXGM8-Live
6.50 × 2
Aucun avis
2025.09.16 10:02
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.07 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 11:26
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.