- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
492
Profit Trade:
365 (74.18%)
Loss Trade:
127 (25.81%)
Best Trade:
1 270.50 USD
Worst Trade:
-1 172.43 USD
Profitto lordo:
13 808.18 USD (9 479 226 pips)
Perdita lorda:
-9 938.11 USD (8 058 711 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 024.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 581.64 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.97%
Massimo carico di deposito:
33.05%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
292 (59.35%)
Short Trade:
200 (40.65%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
7.87 USD
Profitto medio:
37.83 USD
Perdita media:
-78.25 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 172.43 USD (1)
Crescita mensile:
5.47%
Previsione annuale:
66.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
163.11 USD
Massimale:
2 104.82 USD (13.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.61% (2 104.82 USD)
Per equità:
29.20% (3 565.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Solana
|96
|GOLD
|77
|#Bitcoin
|56
|#Ethereum
|39
|BTCUSD.futu
|33
|GBPUSD
|30
|GBPJPY
|19
|#SPX
|16
|#Ripple
|16
|#Litecoin
|16
|Cardano
|14
|GBPUSD.fx
|9
|XRPUSD.futu
|8
|EURUSD
|7
|GBPCHF
|6
|AUDPLN
|6
|Polkadot
|5
|BCHUSD.futu
|4
|#SBN25
|4
|EURUSD.fx
|4
|#CL
|4
|Doge
|3
|Chainlink
|2
|#AMZN
|2
|#DAX
|2
|#NG
|2
|#FRANCE40
|2
|TRUMP.futu
|1
|Uniswap
|1
|#NFLX
|1
|CHFJPY.fx
|1
|EURAUD.fx
|1
|NZDCHF
|1
|Filecoin
|1
|AUDNZD
|1
|LNKUSD.futu
|1
|AUDCHF
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Solana
|459
|GOLD
|2.5K
|#Bitcoin
|475
|#Ethereum
|-3
|BTCUSD.futu
|74
|GBPUSD
|142
|GBPJPY
|-21
|#SPX
|-2
|#Ripple
|64
|#Litecoin
|112
|Cardano
|-7
|GBPUSD.fx
|-4
|XRPUSD.futu
|-66
|EURUSD
|-3
|GBPCHF
|10
|AUDPLN
|-3
|Polkadot
|3
|BCHUSD.futu
|7
|#SBN25
|-4
|EURUSD.fx
|0
|#CL
|23
|Doge
|47
|Chainlink
|3
|#AMZN
|5
|#DAX
|5
|#NG
|10
|#FRANCE40
|2
|TRUMP.futu
|-5
|Uniswap
|0
|#NFLX
|0
|CHFJPY.fx
|-4
|EURAUD.fx
|1
|NZDCHF
|1
|Filecoin
|0
|AUDNZD
|3
|LNKUSD.futu
|2
|AUDCHF
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Solana
|2.9K
|GOLD
|47K
|#Bitcoin
|618K
|#Ethereum
|128K
|BTCUSD.futu
|391K
|GBPUSD
|1.7K
|GBPJPY
|958
|#SPX
|22K
|#Ripple
|3.1K
|#Litecoin
|4.1K
|Cardano
|-6K
|GBPUSD.fx
|-350
|XRPUSD.futu
|829
|EURUSD
|-496
|GBPCHF
|300
|AUDPLN
|-423
|Polkadot
|4.2K
|BCHUSD.futu
|4K
|#SBN25
|-2
|EURUSD.fx
|-533
|#CL
|198
|Doge
|4.8K
|Chainlink
|30K
|#AMZN
|573
|#DAX
|1.9K
|#NG
|108
|#FRANCE40
|469
|TRUMP.futu
|-330
|Uniswap
|23
|#NFLX
|152
|CHFJPY.fx
|-1.2K
|EURAUD.fx
|431
|NZDCHF
|70
|Filecoin
|0
|AUDNZD
|470
|LNKUSD.futu
|202K
|AUDCHF
|104
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 270.50 USD
Worst Trade: -1 172 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 024.81 USD
Massima perdita consecutiva: -3.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobal-Cent5
|0.41 × 380
|
FPMarketsLLC-Live4
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|4.22 × 744
|
ATFXGM8-Live
|6.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
40%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
18
0%
492
74%
99%
1.38
7.87
USD
USD
29%
1:400