SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Smart ECN
Vitaly But

Smart ECN

Vitaly But
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 40%
InstaFinance-Europe.com
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
492
Profit Trade:
365 (74.18%)
Loss Trade:
127 (25.81%)
Best Trade:
1 270.50 USD
Worst Trade:
-1 172.43 USD
Profitto lordo:
13 808.18 USD (9 479 226 pips)
Perdita lorda:
-9 938.11 USD (8 058 711 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 024.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 581.64 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.97%
Massimo carico di deposito:
33.05%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
292 (59.35%)
Short Trade:
200 (40.65%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
7.87 USD
Profitto medio:
37.83 USD
Perdita media:
-78.25 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 172.43 USD (1)
Crescita mensile:
5.47%
Previsione annuale:
66.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
163.11 USD
Massimale:
2 104.82 USD (13.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.61% (2 104.82 USD)
Per equità:
29.20% (3 565.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Solana 96
GOLD 77
#Bitcoin 56
#Ethereum 39
BTCUSD.futu 33
GBPUSD 30
GBPJPY 19
#SPX 16
#Ripple 16
#Litecoin 16
Cardano 14
GBPUSD.fx 9
XRPUSD.futu 8
EURUSD 7
GBPCHF 6
AUDPLN 6
Polkadot 5
BCHUSD.futu 4
#SBN25 4
EURUSD.fx 4
#CL 4
Doge 3
Chainlink 2
#AMZN 2
#DAX 2
#NG 2
#FRANCE40 2
TRUMP.futu 1
Uniswap 1
#NFLX 1
CHFJPY.fx 1
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 1
AUDNZD 1
LNKUSD.futu 1
AUDCHF 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Solana 459
GOLD 2.5K
#Bitcoin 475
#Ethereum -3
BTCUSD.futu 74
GBPUSD 142
GBPJPY -21
#SPX -2
#Ripple 64
#Litecoin 112
Cardano -7
GBPUSD.fx -4
XRPUSD.futu -66
EURUSD -3
GBPCHF 10
AUDPLN -3
Polkadot 3
BCHUSD.futu 7
#SBN25 -4
EURUSD.fx 0
#CL 23
Doge 47
Chainlink 3
#AMZN 5
#DAX 5
#NG 10
#FRANCE40 2
TRUMP.futu -5
Uniswap 0
#NFLX 0
CHFJPY.fx -4
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 0
AUDNZD 3
LNKUSD.futu 2
AUDCHF 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Solana 2.9K
GOLD 47K
#Bitcoin 618K
#Ethereum 128K
BTCUSD.futu 391K
GBPUSD 1.7K
GBPJPY 958
#SPX 22K
#Ripple 3.1K
#Litecoin 4.1K
Cardano -6K
GBPUSD.fx -350
XRPUSD.futu 829
EURUSD -496
GBPCHF 300
AUDPLN -423
Polkadot 4.2K
BCHUSD.futu 4K
#SBN25 -2
EURUSD.fx -533
#CL 198
Doge 4.8K
Chainlink 30K
#AMZN 573
#DAX 1.9K
#NG 108
#FRANCE40 469
TRUMP.futu -330
Uniswap 23
#NFLX 152
CHFJPY.fx -1.2K
EURAUD.fx 431
NZDCHF 70
Filecoin 0
AUDNZD 470
LNKUSD.futu 202K
AUDCHF 104
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 270.50 USD
Worst Trade: -1 172 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 024.81 USD
Massima perdita consecutiva: -3.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Cent5
0.41 × 380
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
4.22 × 744
ATFXGM8-Live
6.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.16 10:02
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.07 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 11:26
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smart ECN
75USD al mese
40%
0
0
USD
13K
USD
18
0%
492
74%
99%
1.38
7.87
USD
29%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.