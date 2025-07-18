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Vitaly But

Bit X

Vitaly But
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прирост с 2025 81%
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 221
Прибыльных трейдов:
850 (69.61%)
Убыточных трейдов:
371 (30.38%)
Лучший трейд:
1 636.80 USD
Худший трейд:
-3 232.65 USD
Общая прибыль:
46 852.62 USD (28 999 327 pips)
Общий убыток:
-39 190.91 USD (51 830 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 024.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 304.16 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.97%
Макс. загрузка депозита:
98.40%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
712 (58.31%)
Коротких трейдов:
509 (41.69%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
6.27 USD
Средняя прибыль:
55.12 USD
Средний убыток:
-105.64 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-3 324.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 324.61 USD (19)
Прирост в месяц:
-0.87%
Годовой прогноз:
-10.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
163.11 USD
Максимальная:
8 710.07 USD (37.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.55% (8 710.07 USD)
По эквити:
48.56% (9 657.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
#Bitcoin 171
GOLD 168
Solana 134
#Ethereum 90
#Litecoin 57
#Ripple 51
BTCUSD.futu 40
LTCUSD.futu 40
EURUSD 33
SOLUSD.futu 32
#SPX 31
GBPUSD 30
Cardano 27
XAUUSD 27
XRPUSD.futu 26
#FRANCE40 26
#CL 23
#NG 21
GBPJPY 19
Chainlink 16
Doge 15
Polkadot 13
LNKUSD.futu 13
#DAX 11
GBPUSD.fx 10
AUDNZD 8
EURNZD 7
GBPCHF 6
AUDPLN 6
#BCHUSD 6
SILVER 6
EURUSD.fx 5
AUDJPY 5
ADAUSD.futu 5
BCHUSD.futu 4
#SBN25 4
NZDJPY 4
USDCAD 4
DOGUSD.futu 4
#USDX 3
#AMZN 2
EURAUD 2
CADJPY 2
TRUMP.futu 1
Uniswap 1
#NFLX 1
CHFJPY.fx 1
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 1
AUDCHF 1
#NVDA 1
SPX500.x 1
GBPCAD.fx 1
EURCAD.fx 1
JP225.x 1
NZDCHF.fx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
#Bitcoin -1K
GOLD 6K
Solana 250
#Ethereum 231
#Litecoin -128
#Ripple -416
BTCUSD.futu 214
LTCUSD.futu 291
EURUSD -22
SOLUSD.futu 222
#SPX 3
GBPUSD 142
Cardano -3
XAUUSD 2.9K
XRPUSD.futu -404
#FRANCE40 -5
#CL -174
#NG -63
GBPJPY -21
Chainlink 13
Doge 48
Polkadot -2
LNKUSD.futu 9
#DAX 19
GBPUSD.fx 21
AUDNZD -637
EURNZD 134
GBPCHF 10
AUDPLN -3
#BCHUSD -101
SILVER 16
EURUSD.fx 3
AUDJPY -12
ADAUSD.futu 22
BCHUSD.futu 7
#SBN25 -4
NZDJPY -10
USDCAD 66
DOGUSD.futu 34
#USDX 2
#AMZN 5
EURAUD 9
CADJPY -16
TRUMP.futu -5
Uniswap 0
#NFLX 0
CHFJPY.fx -4
EURAUD.fx 1
NZDCHF 1
Filecoin 0
AUDCHF 0
#NVDA 9
SPX500.x -11
GBPCAD.fx 3
EURCAD.fx 6
JP225.x 2
NZDCHF.fx 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
#Bitcoin -23M
GOLD 174K
Solana -28K
#Ethereum -591K
#Litecoin 4.6K
#Ripple -1.8K
BTCUSD.futu 764K
LTCUSD.futu 894
EURUSD 408
SOLUSD.futu 3.6K
#SPX 68K
GBPUSD 1.7K
Cardano 3.7K
XAUUSD 7.1K
XRPUSD.futu 3.4K
#FRANCE40 -439
#CL -798
#NG 291
GBPJPY 958
Chainlink 128K
Doge -5.8K
Polkadot -15K
LNKUSD.futu 117K
#DAX 15K
GBPUSD.fx 1.6K
AUDNZD -8K
EURNZD 2.9K
GBPCHF 300
AUDPLN -423
#BCHUSD -42K
SILVER 2.6K
EURUSD.fx -502
AUDJPY -1.4K
ADAUSD.futu 3.6K
BCHUSD.futu 4K
#SBN25 -2
NZDJPY 991
USDCAD 266
DOGUSD.futu -312
#USDX 235
#AMZN 573
EURAUD -944
CADJPY 296
TRUMP.futu -330
Uniswap 23
#NFLX 152
CHFJPY.fx -1.2K
EURAUD.fx 431
NZDCHF 70
Filecoin 0
AUDCHF 104
#NVDA 909
SPX500.x -1K
GBPCAD.fx 204
EURCAD.fx 760
JP225.x 3.3K
NZDCHF.fx 4
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 636.80 USD
Худший трейд: -3 233 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +1 024.81 USD
Макс. убыток в серии: -3 324.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 42
0.00 × 9
FusionMarkets-Demo
0.01 × 198
EGlobal-Cent5
0.35 × 459
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
4.74 × 1110
ATFXGM8-Live
7.33 × 3
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Нет отзывов
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.07.05 17:59
No swaps are charged on the signal account
2026.06.17 13:09
No swaps are charged
2026.06.17 13:09
No swaps are charged
2026.06.13 11:20
No swaps are charged on the signal account
2026.05.29 11:59
No swaps are charged
2026.05.29 11:59
No swaps are charged
2026.05.21 22:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.04.28 17:09
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.58% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.27 17:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.07 21:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 20:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.04 22:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.04 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.04 10:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Цена
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Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bit X
75 USD в месяц
81%
0
0
USD
15K
USD
63
0%
1 221
69%
99%
1.19
6.27
USD
49%
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