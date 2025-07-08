SinyallerBölümler
Md Hasanuzzaman Khan

Purepips500

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
165
Kârla kapanan işlemler:
90 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (45.45%)
En iyi işlem:
30.15 USD
En kötü işlem:
-24.05 USD
Brüt kâr:
384.71 USD (830 953 pips)
Brüt zarar:
-444.30 USD (661 557 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (16.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.76 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
50.19%
Maks. mevduat yükü:
66.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
74 (44.85%)
Satış işlemleri:
91 (55.15%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.36 USD
Ortalama kâr:
4.27 USD
Ortalama zarar:
-5.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-34.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.78 USD (3)
Aylık büyüme:
-37.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
84.70 USD
Maksimum:
140.92 USD (55.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.01% (141.06 USD)
Varlığa göre:
7.93% (11.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 96
BTCUSD 14
USOIL 10
EURUSD 9
GBPUSD 7
XAGUSD 7
USDJPY 4
GBPAUD 2
USDCHF 2
JP225 2
GBPJPY 2
US500 2
DE30 1
USDZAR 1
EURAUD 1
EURNZD 1
USDMXN 1
AUDUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -6
BTCUSD 16
USOIL -85
EURUSD -19
GBPUSD 1
XAGUSD 32
USDJPY 0
GBPAUD 4
USDCHF 12
JP225 1
GBPJPY -1
US500 -11
DE30 -5
USDZAR -7
EURAUD 9
EURNZD 5
USDMXN 0
AUDUSD -4
EURCHF -2
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.9K
BTCUSD 180K
USOIL -3.8K
EURUSD -1.9K
GBPUSD 175
XAGUSD 782
USDJPY -17
GBPAUD 613
USDCHF 1K
JP225 -255
GBPJPY -99
US500 -2K
DE30 -360
USDZAR -12K
EURAUD 1.3K
EURNZD 834
USDMXN 0
AUDUSD -382
EURCHF -146
EURGBP 112
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.15 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.57 × 936
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
1.01 × 383
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.96 × 130
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.68 × 377
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
OctaFX-Real2
4.67 × 3
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.71 × 154
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Exness-MT5Real
6.08 × 106
Weltrade-Real
6.09 × 111
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
ActivTradesCorp-Server
6.14 × 7
🚀 Secure 500+ Pips Monthly –

Ready to level up your trading game?
We provide sure 500+ pips every month – consistent, accurate, and proven!

✅ Verified Results
✅ Real-Time Trading Signals
✅ Works for Forex, Gold, Crypto & More
✅ Suitable for Beginners & Professionals

📉 Tired of losses? It’s time to switch to real profits!
💬 Get instant guidance and live support anytime.

🔥 "Follow the right signals. Grow the right profits."


İnceleme yok
2025.09.17 13:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 00:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 02:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 17:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 14:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 13:04
Share of trading days is too low
2025.07.09 13:04
Share of days for 80% of trades is too low
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.