- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|BTCUSD
|14
|USOIL
|10
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|7
|XAGUSD
|7
|USDJPY
|4
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|2
|JP225
|2
|GBPJPY
|2
|US500
|2
|DE30
|1
|USDZAR
|1
|EURAUD
|1
|EURNZD
|1
|USDMXN
|1
|AUDUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-6
|BTCUSD
|16
|USOIL
|-85
|EURUSD
|-19
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|32
|USDJPY
|0
|GBPAUD
|4
|USDCHF
|12
|JP225
|1
|GBPJPY
|-1
|US500
|-11
|DE30
|-5
|USDZAR
|-7
|EURAUD
|9
|EURNZD
|5
|USDMXN
|0
|AUDUSD
|-4
|EURCHF
|-2
|EURGBP
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.9K
|BTCUSD
|180K
|USOIL
|-3.8K
|EURUSD
|-1.9K
|GBPUSD
|175
|XAGUSD
|782
|USDJPY
|-17
|GBPAUD
|613
|USDCHF
|1K
|JP225
|-255
|GBPJPY
|-99
|US500
|-2K
|DE30
|-360
|USDZAR
|-12K
|EURAUD
|1.3K
|EURNZD
|834
|USDMXN
|0
|AUDUSD
|-382
|EURCHF
|-146
|EURGBP
|112
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.57 × 936
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
Exness-MT5Real15
|1.01 × 383
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.96 × 130
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.68 × 377
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
OctaFX-Real2
|4.67 × 3
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
VantageInternational-Live
|5.71 × 154
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
Exness-MT5Real
|6.08 × 106
|
Weltrade-Real
|6.09 × 111
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
|
ActivTradesCorp-Server
|6.14 × 7
