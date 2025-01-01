СигналыРазделы
Сигналы / Purepips500
404

К сожалению, сигнал Purepips500 отключен и недоступен.

Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.

Выбрать новый сигнал

Вы можете ознакомиться с другими сигналами Md Hasanuzzaman Khan:

Sure Pips10
Прирост
176%
Подписчики
0
Недели
26
Трейды
596
Прибыльные
74%
Профит фактор
1.90
Макс. просадка
44%
Sure Pips4
Прирост
14%
Подписчики
0
Недели
5
Трейды
159
Прибыльные
62%
Профит фактор
1.29
Макс. просадка
24%
Surepips47
Прирост
10%
Подписчики
0
Недели
21
Трейды
323
Прибыльные
74%
Профит фактор
1.15
Макс. просадка
14%
Sure Pips27
Прирост
9%
Подписчики
0
Недели
26
Трейды
392
Прибыльные
70%
Профит фактор
1.01
Макс. просадка
48%
Pro Mentor Copy Trading
Прирост
14%
Подписчики
0
Недели
29
Трейды
396
Прибыльные
71%
Профит фактор
1.03
Макс. просадка
26%
Sure Pips2
Прирост
-100%
Подписчики
0
Недели
184
Трейды
23790
Прибыльные
90%
Профит фактор
0.88
Макс. просадка
100%
Sure Pips19
Прирост
-100%
Подписчики
0
Недели
37
Трейды
2250
Прибыльные
77%
Профит фактор
1.01
Макс. просадка
100%

Либо выбрать из других сигналов для MetaTrader 5:

Golden Nuggets
Прирост
1 005%
Подписчики
81
Недели
32
Трейды
743
Прибыльные
79%
Профит фактор
3.76
Макс. просадка
21%
Deux ex machina
Прирост
5 248%
Подписчики
3
Недели
242
Трейды
1480
Прибыльные
75%
Профит фактор
1.86
Макс. просадка
26%
OnlyUJ
Прирост
324%
Подписчики
15
Недели
75
Трейды
459
Прибыльные
49%
Профит фактор
1.46
Макс. просадка
17%
NoPain MT5
Прирост
1 649%
Подписчики
72
Недели
218
Трейды
5542
Прибыльные
63%
Профит фактор
1.68
Макс. просадка
21%
MagicGW audcad L
Прирост
1 785%
Подписчики
121
Недели
55
Трейды
1661
Прибыльные
79%
Профит фактор
5.99
Макс. просадка
33%
GoldenBug ICM
Прирост
90%
Подписчики
15
Недели
71
Трейды
464
Прибыльные
48%
Профит фактор
1.52
Макс. просадка
14%
BreakThrustPro V2
Прирост
235%
Подписчики
7
Недели
63
Трейды
564
Прибыльные
58%
Профит фактор
1.47
Макс. просадка
22%
SwissBot Gold Guardian
Прирост
1 667%
Подписчики
4
Недели
161
Трейды
639
Прибыльные
78%
Профит фактор
3.13
Макс. просадка
38%
Daily Gold Sniper
Прирост
643%
Подписчики
36
Недели
49
Трейды
152
Прибыльные
95%
Профит фактор
2.06
Макс. просадка
34%
Scalp IC Markets MT5
Прирост
630%
Подписчики
5
Недели
211
Трейды
2021
Прибыльные
74%
Профит фактор
1.71
Макс. просадка
33%

Не нашли ничего подходящего?
Выберите и подпишитесь
на один из 2216 доступных сигналов
для MetaTrader 5

При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.