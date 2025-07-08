- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
580
盈利交易:
327 (56.37%)
亏损交易:
253 (43.62%)
最好交易:
74.80 USD
最差交易:
-109.00 USD
毛利:
1 945.73 USD (2 681 441 pips)
毛利亏损:
-1 865.98 USD (1 906 307 pips)
最大连续赢利:
11 (121.56 USD)
最大连续盈利:
121.56 USD (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
39.31%
最大入金加载:
361.98%
最近交易:
33 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.37
长期交易:
292 (50.34%)
短期交易:
288 (49.66%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
5.95 USD
平均损失:
-7.38 USD
最大连续失误:
11 (-207.27 USD)
最大连续亏损:
-207.27 USD (11)
每月增长:
46.11%
年度预测:
559.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
104.22 USD
最大值:
213.36 USD (44.28%)
相对跌幅:
结余:
92.10% (213.33 USD)
净值:
76.17% (97.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|440
|BTCUSD
|27
|USOIL
|19
|XAGUSD
|19
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|9
|US500
|8
|US30
|7
|USDJPY
|5
|USDMXN
|3
|GBPJPY
|3
|ETHUSD
|3
|GBPNZD
|3
|GBPAUD
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|2
|JP225
|2
|USDCAD
|2
|DE30
|1
|USDZAR
|1
|EURAUD
|1
|AUDUSD
|1
|EURCHF
|1
|USTEC
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|71
|BTCUSD
|111
|USOIL
|-185
|XAGUSD
|-2
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|3
|US500
|34
|US30
|-18
|USDJPY
|26
|USDMXN
|-5
|GBPJPY
|9
|ETHUSD
|39
|GBPNZD
|-21
|GBPAUD
|4
|EURNZD
|7
|USDCHF
|12
|EURGBP
|-23
|JP225
|1
|USDCAD
|33
|DE30
|-5
|USDZAR
|-7
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|-4
|EURCHF
|-2
|USTEC
|-8
|NZDUSD
|-2
|AUDNZD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|119K
|BTCUSD
|648K
|USOIL
|-4.2K
|XAGUSD
|343
|EURUSD
|-899
|GBPUSD
|427
|US500
|2K
|US30
|-1.1K
|USDJPY
|407
|USDMXN
|-2.3K
|GBPJPY
|1.4K
|ETHUSD
|29K
|GBPNZD
|-669
|GBPAUD
|613
|EURNZD
|1.3K
|USDCHF
|1K
|EURGBP
|-56
|JP225
|-255
|USDCAD
|951
|DE30
|-360
|USDZAR
|-12K
|EURAUD
|1.3K
|AUDUSD
|-382
|EURCHF
|-146
|USTEC
|-8.2K
|NZDUSD
|-7
|AUDNZD
|18
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.80 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +121.56 USD
最大连续亏损: -207.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 1065
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
FusionMarkets-Live
|1.23 × 79
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real15
|1.59 × 472
|
Exness-MT5Real12
|1.90 × 136
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
AquaFunded-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.67 × 378
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
OctaFX-Real2
|4.67 × 3
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Weltrade-Real
|5.60 × 121
|
VantageInternational-Live
|5.71 × 154
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
🚀 Secure 500+ Pips Monthly –
Ready to level up your trading game?
We provide sure 500+ pips every month – consistent, accurate, and proven!
✅ Verified Results
✅ Real-Time Trading Signals
✅ Works for Forex, Gold, Crypto & More
✅ Suitable for Beginners & Professionals
📉 Tired of losses? It’s time to switch to real profits!
💬 Get instant guidance and live support anytime.
🔥 "Follow the right signals. Grow the right profits."
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
-67%
0
0
USD
USD
29
USD
USD
21
0%
580
56%
39%
1.04
0.14
USD
USD
92%
1:100