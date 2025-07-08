信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Purepips500
Md Hasanuzzaman Khan

Purepips500

Md Hasanuzzaman Khan
0条评论
21
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 -67%
Exness-MT5Real8
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
580
盈利交易:
327 (56.37%)
亏损交易:
253 (43.62%)
最好交易:
74.80 USD
最差交易:
-109.00 USD
毛利:
1 945.73 USD (2 681 441 pips)
毛利亏损:
-1 865.98 USD (1 906 307 pips)
最大连续赢利:
11 (121.56 USD)
最大连续盈利:
121.56 USD (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
39.31%
最大入金加载:
361.98%
最近交易:
33 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.37
长期交易:
292 (50.34%)
短期交易:
288 (49.66%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
5.95 USD
平均损失:
-7.38 USD
最大连续失误:
11 (-207.27 USD)
最大连续亏损:
-207.27 USD (11)
每月增长:
46.11%
年度预测:
559.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
104.22 USD
最大值:
213.36 USD (44.28%)
相对跌幅:
结余:
92.10% (213.33 USD)
净值:
76.17% (97.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 440
BTCUSD 27
USOIL 19
XAGUSD 19
EURUSD 14
GBPUSD 9
US500 8
US30 7
USDJPY 5
USDMXN 3
GBPJPY 3
ETHUSD 3
GBPNZD 3
GBPAUD 2
EURNZD 2
USDCHF 2
EURGBP 2
JP225 2
USDCAD 2
DE30 1
USDZAR 1
EURAUD 1
AUDUSD 1
EURCHF 1
USTEC 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 71
BTCUSD 111
USOIL -185
XAGUSD -2
EURUSD 2
GBPUSD 3
US500 34
US30 -18
USDJPY 26
USDMXN -5
GBPJPY 9
ETHUSD 39
GBPNZD -21
GBPAUD 4
EURNZD 7
USDCHF 12
EURGBP -23
JP225 1
USDCAD 33
DE30 -5
USDZAR -7
EURAUD 9
AUDUSD -4
EURCHF -2
USTEC -8
NZDUSD -2
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 119K
BTCUSD 648K
USOIL -4.2K
XAGUSD 343
EURUSD -899
GBPUSD 427
US500 2K
US30 -1.1K
USDJPY 407
USDMXN -2.3K
GBPJPY 1.4K
ETHUSD 29K
GBPNZD -669
GBPAUD 613
EURNZD 1.3K
USDCHF 1K
EURGBP -56
JP225 -255
USDCAD 951
DE30 -360
USDZAR -12K
EURAUD 1.3K
AUDUSD -382
EURCHF -146
USTEC -8.2K
NZDUSD -7
AUDNZD 18
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +74.80 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +121.56 USD
最大连续亏损: -207.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1065
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
FusionMarkets-Live
1.23 × 79
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real15
1.59 × 472
Exness-MT5Real12
1.90 × 136
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
AquaFunded-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.67 × 378
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
OctaFX-Real2
4.67 × 3
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
VantageInternational-Live
5.71 × 154
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
21 更多...
没有评论
2025.12.26 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 69% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
