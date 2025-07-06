SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Aot Main
Thi Ngoc Tram Le

Aot Main

Thi Ngoc Tram Le
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
31 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5 069.54 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
23 883.05 USD (6 687 pips)
Brüt zarar:
-383.90 USD
Maksimum ardışık kazanç:
31 (23 883.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23 883.05 USD (31)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
82.61%
Maks. mevduat yükü:
84.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
574.27
Alış işlemleri:
21 (67.74%)
Satış işlemleri:
10 (32.26%)
Kâr faktörü:
62.21
Beklenen getiri:
770.42 USD
Ortalama kâr:
770.42 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
7.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.07 USD
Maksimum:
40.92 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (4.07 USD)
Varlığa göre:
11.23% (12 227.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 5
AUDUSD 4
GBPAUD 3
USDCAD 3
AUDJPY 2
EURAUD 2
EURUSD 2
EURJPY 2
GBPUSD 2
GBPNZD 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
CADJPY 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.6K
AUDUSD 3K
GBPAUD 2.4K
USDCAD 613
AUDJPY 565
EURAUD 857
EURUSD 5.4K
EURJPY 1.5K
GBPUSD 2.6K
GBPNZD -4
GBPCHF 109
EURGBP -1
CADJPY 2.7K
EURCAD 1.1K
GBPCAD 19
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 868
AUDUSD 498
GBPAUD 752
USDCAD 117
AUDJPY 359
EURAUD 410
EURUSD 1K
EURJPY 851
GBPUSD 652
GBPNZD 11
GBPCHF 82
EURGBP 162
CADJPY 622
EURCAD 246
GBPCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 069.54 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +23 883.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5051
VantageFXInternational-Live
0.27 × 15
FXOpen-MT5
0.50 × 4
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.82 × 135
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 413
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.48 × 21
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.21 × 236
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 33
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.43 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
3.88 × 16
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
BCS5-Real
4.80 × 5
Binary.com-Server
5.22 × 9
11 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Trading Signal of AOT MT5 

Disclaimer: Past performance is not indicative of future results. Trading carries high risk. Only purchase if you fully understand the product, trading concepts, and market conditions. Ensure decisions align with your risk tolerance.



İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 06:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 02:45
Share of trading days is too low
2025.07.08 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 13:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 13:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Aot Main
Ayda 99 USD
24%
0
0
USD
123K
USD
12
100%
31
100%
83%
62.21
770.42
USD
11%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.