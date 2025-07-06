SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Aot Main
Thi Ngoc Tram Le

Aot Main

Thi Ngoc Tram Le
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 24%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
31 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5 069.54 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
23 883.05 USD (6 687 pips)
Perdita lorda:
-383.90 USD
Vincite massime consecutive:
31 (23 883.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23 883.05 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
82.61%
Massimo carico di deposito:
84.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
574.27
Long Trade:
21 (67.74%)
Short Trade:
10 (32.26%)
Fattore di profitto:
62.21
Profitto previsto:
770.42 USD
Profitto medio:
770.42 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
7.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.07 USD
Massimale:
40.92 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (4.07 USD)
Per equità:
11.23% (12 227.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 5
AUDUSD 4
GBPAUD 3
USDCAD 3
AUDJPY 2
EURAUD 2
EURUSD 2
EURJPY 2
GBPUSD 2
GBPNZD 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
CADJPY 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2.6K
AUDUSD 3K
GBPAUD 2.4K
USDCAD 613
AUDJPY 565
EURAUD 857
EURUSD 5.4K
EURJPY 1.5K
GBPUSD 2.6K
GBPNZD -4
GBPCHF 109
EURGBP -1
CADJPY 2.7K
EURCAD 1.1K
GBPCAD 19
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 868
AUDUSD 498
GBPAUD 752
USDCAD 117
AUDJPY 359
EURAUD 410
EURUSD 1K
EURJPY 851
GBPUSD 652
GBPNZD 11
GBPCHF 82
EURGBP 162
CADJPY 622
EURCAD 246
GBPCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 069.54 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +23 883.05 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5051
VantageFXInternational-Live
0.27 × 15
FXOpen-MT5
0.50 × 4
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.82 × 135
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 413
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.48 × 21
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.21 × 236
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 33
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.43 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
3.88 × 16
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
BCS5-Real
4.80 × 5
Binary.com-Server
5.22 × 9
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading Signal of AOT MT5 

Disclaimer: Past performance is not indicative of future results. Trading carries high risk. Only purchase if you fully understand the product, trading concepts, and market conditions. Ensure decisions align with your risk tolerance.



Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 06:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 02:45
Share of trading days is too low
2025.07.08 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 13:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 13:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Aot Main
99USD al mese
24%
0
0
USD
123K
USD
12
100%
31
100%
83%
62.21
770.42
USD
11%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.