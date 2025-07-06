SignauxSections
Thi Ngoc Tram Le

Aot Main

Thi Ngoc Tram Le
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
31 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
5 069.54 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
23 883.05 USD (6 687 pips)
Perte brute:
-383.90 USD
Gains consécutifs maximales:
31 (23 883.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23 883.05 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.71
Activité de trading:
82.61%
Charge de dépôt maximale:
84.80%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
574.27
Longs trades:
21 (67.74%)
Courts trades:
10 (32.26%)
Facteur de profit:
62.21
Rendement attendu:
770.42 USD
Bénéfice moyen:
770.42 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
7.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.07 USD
Maximal:
40.92 USD (0.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (4.07 USD)
Par fonds propres:
11.23% (12 227.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 5
AUDUSD 4
GBPAUD 3
USDCAD 3
AUDJPY 2
EURAUD 2
EURUSD 2
EURJPY 2
GBPUSD 2
GBPNZD 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
CADJPY 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.6K
AUDUSD 3K
GBPAUD 2.4K
USDCAD 613
AUDJPY 565
EURAUD 857
EURUSD 5.4K
EURJPY 1.5K
GBPUSD 2.6K
GBPNZD -4
GBPCHF 109
EURGBP -1
CADJPY 2.7K
EURCAD 1.1K
GBPCAD 19
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 868
AUDUSD 498
GBPAUD 752
USDCAD 117
AUDJPY 359
EURAUD 410
EURUSD 1K
EURJPY 851
GBPUSD 652
GBPNZD 11
GBPCHF 82
EURGBP 162
CADJPY 622
EURCAD 246
GBPCAD 14
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 069.54 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +23 883.05 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5051
VantageFXInternational-Live
0.27 × 15
FXOpen-MT5
0.50 × 4
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.82 × 135
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 413
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.48 × 21
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.21 × 236
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 33
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.43 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
3.88 × 16
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
BCS5-Real
4.80 × 5
Binary.com-Server
5.22 × 9
11 plus...
Trading Signal of AOT MT5 

Disclaimer: Past performance is not indicative of future results. Trading carries high risk. Only purchase if you fully understand the product, trading concepts, and market conditions. Ensure decisions align with your risk tolerance.



Aucun avis
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 06:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 02:45
Share of trading days is too low
2025.07.08 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 13:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 13:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
