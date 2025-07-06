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Thi Ngoc Tram Le

AOT Main

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
Привет, я Ле — профессиональный алгоритмический трейдер из Вьетнама.
Я проектирую и разрабатываю продвинутые торговые стратегии, превращая их в мощных алгоритмических роботов для MetaTrader 5.
5 продуктов 8 сигналов 1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 37%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
232 (83.75%)
Убыточных трейдов:
45 (16.25%)
Лучший трейд:
5 069.54 USD
Худший трейд:
-9 931.18 USD
Общая прибыль:
210 594.30 USD (70 473 pips)
Общий убыток:
-174 039.16 USD (53 388 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (28 288.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
28 288.74 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
73.96%
Макс. загрузка депозита:
104.68%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
152 (54.87%)
Коротких трейдов:
125 (45.13%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
131.97 USD
Средняя прибыль:
907.73 USD
Средний убыток:
-3 867.54 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-22 724.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 724.04 USD (3)
Прирост в месяц:
-10.07%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.07 USD
Максимальная:
52 885.83 USD (28.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.20% (52 940.03 USD)
По эквити:
18.10% (31 214.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 46
GBPCAD 38
AUDUSD 25
GBPAUD 25
EURJPY 20
GBPNZD 19
EURAUD 18
AUDJPY 15
EURUSD 13
USDCAD 11
CADJPY 11
NZDCAD 11
GBPUSD 10
GBPCHF 6
EURGBP 5
EURCAD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 20K
GBPCAD 13K
AUDUSD 11K
GBPAUD -16K
EURJPY -24K
GBPNZD 4.6K
EURAUD 19K
AUDJPY -5.4K
EURUSD -9.1K
USDCAD -720
CADJPY 8.7K
NZDCAD 8.1K
GBPUSD 4.6K
GBPCHF 5K
EURGBP 100
EURCAD -2.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 6.2K
GBPCAD 4.8K
AUDUSD 2.7K
GBPAUD -2.5K
EURJPY -6.4K
GBPNZD 1.9K
EURAUD 6K
AUDJPY -860
EURUSD -1.8K
USDCAD 104
CADJPY 2.9K
NZDCAD 3K
GBPUSD 1.2K
GBPCHF 893
EURGBP -21
EURCAD -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 069.54 USD
Худший трейд: -9 931 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +28 288.74 USD
Макс. убыток в серии: -22 724.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5052
VantageFXInternational-Live
0.27 × 15
FXOpen-MT5
0.50 × 4
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.69 × 208
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 413
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
2.38 × 52
KuberaCapitalMarkets-Server
2.48 × 21
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.21 × 236
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 33
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.43 × 7
Exness-MT5Real31
3.70 × 27
еще 17...
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Trading Signal of AOT MT5 

Disclaimer: Past performance is not indicative of future results. Trading carries high risk. Only purchase if you fully understand the product, trading concepts, and market conditions. Ensure decisions align with your risk tolerance.



Нет отзывов
2026.07.27 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.27 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.27 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.13 19:02
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.64% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.07 14:51
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.74% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 06:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 02:45
Share of trading days is too low
2025.07.08 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AOT Main
40 USD в месяц
37%
0
0
USD
137K
USD
57
98%
277
83%
74%
1.21
131.97
USD
28%
1:200
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