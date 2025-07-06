- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
232 (83.75%)
Убыточных трейдов:
45 (16.25%)
Лучший трейд:
5 069.54 USD
Худший трейд:
-9 931.18 USD
Общая прибыль:
210 594.30 USD (70 473 pips)
Общий убыток:
-174 039.16 USD (53 388 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (28 288.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
28 288.74 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
73.96%
Макс. загрузка депозита:
104.68%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
152 (54.87%)
Коротких трейдов:
125 (45.13%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
131.97 USD
Средняя прибыль:
907.73 USD
Средний убыток:
-3 867.54 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-22 724.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 724.04 USD (3)
Прирост в месяц:
-10.07%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.07 USD
Максимальная:
52 885.83 USD (28.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.20% (52 940.03 USD)
По эквити:
18.10% (31 214.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|46
|GBPCAD
|38
|AUDUSD
|25
|GBPAUD
|25
|EURJPY
|20
|GBPNZD
|19
|EURAUD
|18
|AUDJPY
|15
|EURUSD
|13
|USDCAD
|11
|CADJPY
|11
|NZDCAD
|11
|GBPUSD
|10
|GBPCHF
|6
|EURGBP
|5
|EURCAD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|20K
|GBPCAD
|13K
|AUDUSD
|11K
|GBPAUD
|-16K
|EURJPY
|-24K
|GBPNZD
|4.6K
|EURAUD
|19K
|AUDJPY
|-5.4K
|EURUSD
|-9.1K
|USDCAD
|-720
|CADJPY
|8.7K
|NZDCAD
|8.1K
|GBPUSD
|4.6K
|GBPCHF
|5K
|EURGBP
|100
|EURCAD
|-2.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|6.2K
|GBPCAD
|4.8K
|AUDUSD
|2.7K
|GBPAUD
|-2.5K
|EURJPY
|-6.4K
|GBPNZD
|1.9K
|EURAUD
|6K
|AUDJPY
|-860
|EURUSD
|-1.8K
|USDCAD
|104
|CADJPY
|2.9K
|NZDCAD
|3K
|GBPUSD
|1.2K
|GBPCHF
|893
|EURGBP
|-21
|EURCAD
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 069.54 USD
Худший трейд: -9 931 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +28 288.74 USD
Макс. убыток в серии: -22 724.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 23
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5052
|
VantageFXInternational-Live
|0.27 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.50 × 4
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.69 × 208
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 413
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.38 × 52
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.48 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.21 × 236
|
XMGlobal-MT5 2
|3.27 × 33
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.43 × 7
|
Exness-MT5Real31
|3.70 × 27
еще 17...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trading Signal of AOT MT5
Disclaimer: Past performance is not indicative of future results. Trading carries high risk. Only purchase if you fully understand the product, trading concepts, and market conditions. Ensure decisions align with your risk tolerance.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
37%
0
0
USD
USD
137K
USD
USD
57
98%
277
83%
74%
1.21
131.97
USD
USD
28%
1:200