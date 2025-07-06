信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AOT Main
Thi Ngoc Tram Le

AOT Main

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
你好，我是Le——来自越南的专业算法交易员。

我设计和开发先进的交易策略，将它们转化为MetaTrader 5的强大算法机器人。
我的热情在于将市场洞察与技术相结合，创建精确且稳定的自动化交易系统。
5 产品 8 信号 1 主题 2 评论
0条评论
可靠性
58
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2025 37%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
278
盈利交易:
233 (83.81%)
亏损交易:
45 (16.19%)
最好交易:
5 069.54 USD
最差交易:
-9 931.18 USD
毛利:
210 966.08 USD (70 678 pips)
毛利亏损:
-174 053.40 USD (53 388 pips)
最大连续赢利:
35 (28 288.74 USD)
最大连续盈利:
28 288.74 USD (35)
夏普比率:
0.09
交易活动:
72.91%
最大入金加载:
104.68%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.70
长期交易:
152 (54.68%)
短期交易:
126 (45.32%)
利润因子:
1.21
预期回报:
132.78 USD
平均利润:
905.43 USD
平均损失:
-3 867.85 USD
最大连续失误:
3 (-22 724.04 USD)
最大连续亏损:
-22 724.04 USD (3)
每月增长:
-9.83%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
4.07 USD
最大值:
52 885.83 USD (28.18%)
相对跌幅:
结余:
28.20% (52 940.03 USD)
净值:
18.10% (31 214.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 46
GBPCAD 38
AUDUSD 25
GBPAUD 25
GBPNZD 20
EURJPY 20
EURAUD 18
AUDJPY 15
EURUSD 13
USDCAD 11
CADJPY 11
NZDCAD 11
GBPUSD 10
GBPCHF 6
EURGBP 5
EURCAD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 20K
GBPCAD 13K
AUDUSD 11K
GBPAUD -16K
GBPNZD 4.9K
EURJPY -24K
EURAUD 19K
AUDJPY -5.4K
EURUSD -9.1K
USDCAD -720
CADJPY 8.7K
NZDCAD 8.1K
GBPUSD 4.6K
GBPCHF 5K
EURGBP 100
EURCAD -2.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 6.2K
GBPCAD 4.8K
AUDUSD 2.7K
GBPAUD -2.5K
GBPNZD 2.1K
EURJPY -6.4K
EURAUD 6K
AUDJPY -860
EURUSD -1.8K
USDCAD 104
CADJPY 2.9K
NZDCAD 3K
GBPUSD 1.2K
GBPCHF 893
EURGBP -21
EURCAD -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 069.54 USD
最差交易: -9 931 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +28 288.74 USD
最大连续亏损: -22 724.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5052
VantageFXInternational-Live
0.27 × 15
FXOpen-MT5
0.50 × 4
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.69 × 208
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 413
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
2.38 × 52
KuberaCapitalMarkets-Server
2.48 × 21
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.21 × 236
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 33
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.43 × 7
Exness-MT5Real31
3.70 × 27
17 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Trading Signal of AOT MT5 

Disclaimer: Past performance is not indicative of future results. Trading carries high risk. Only purchase if you fully understand the product, trading concepts, and market conditions. Ensure decisions align with your risk tolerance.



没有评论
2026.07.27 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.27 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.27 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.13 19:02
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.64% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.07 14:51
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.74% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 06:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 02:45
Share of trading days is too low
2025.07.08 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AOT Main
每月40 USD
37%
0
0
USD
137K
USD
58
98%
278
83%
73%
1.21
132.78
USD
28%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载