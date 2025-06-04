- Büyüme
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
106 (54.63%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (45.36%)
En iyi işlem:
240.43 USD
En kötü işlem:
-63.72 USD
Brüt kâr:
1 552.48 USD (217 670 pips)
Brüt zarar:
-1 196.28 USD (250 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (43.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
337.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
91.87%
Maks. mevduat yükü:
19.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
83 (42.78%)
Satış işlemleri:
111 (57.22%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
14.65 USD
Ortalama zarar:
-13.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-225.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.25 USD (10)
Aylık büyüme:
3.33%
Yıllık tahmin:
40.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
432.53 USD (16.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.21% (432.53 USD)
Varlığa göre:
20.38% (480.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|88
|EURJPY
|58
|XAUUSD
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|242
|EURJPY
|236
|XAUUSD
|-122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-7K
|EURJPY
|17K
|XAUUSD
|-43K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +240.43 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +43.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-ECN-Live
|0.00 × 5
|
EagleFX-Live
|0.00 × 8
|
ECNTrade-Live
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 33
|0.00 × 28
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 7
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 28
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 28
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 20
|
BDSSwissMarkets-Real02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 309
|
LandFX-Live3
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 34
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 9
|
TPTradesHoldingLtd-Real
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 70
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 13
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
|
Exness-Real8
|0.00 × 70
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 10
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
15
100%
194
54%
92%
1.29
1.84
USD
USD
20%
1:500