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Antok Yulyanto

Stoploss 20 USD

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交易:
937
盈利交易:
400 (42.68%)
亏损交易:
537 (57.31%)
最好交易:
602.98 USD
最差交易:
-489.63 USD
毛利:
24 451.24 USD (6 328 020 pips)
毛利亏损:
-24 818.89 USD (6 920 793 pips)
最大连续赢利:
16 (2 740.08 USD)
最大连续盈利:
2 740.08 USD (16)
夏普比率:
0.00
交易活动:
55.38%
最大入金加载:
151.96%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.06
长期交易:
444 (47.39%)
短期交易:
493 (52.61%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.39 USD
平均利润:
61.13 USD
平均损失:
-46.22 USD
最大连续失误:
67 (-846.55 USD)
最大连续亏损:
-966.61 USD (3)
每月增长:
-20.92%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
439.48 USD
最大值:
5 689.15 USD (78.47%)
相对跌幅:
结余:
78.47% (5 689.15 USD)
净值:
86.60% (2 196.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 762
USDJPY 107
EURJPY 68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -1.2K
USDJPY 406
EURJPY 385
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -593K
USDJPY -29K
EURJPY 30K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
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最好交易: +602.98 USD
最差交易: -490 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 740.08 USD
最大连续亏损: -846.55 USD

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Alpari-ECN-Live
0.00 × 5
VantageFX-Live 3
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 8
ECNTrade-Live
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 33
0.00 × 28
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 17
IronFXBM-Real10
0.00 × 70
OctaFX-Real5
0.00 × 7
OctaFX-Real4
0.00 × 9
FXCM-EURReal01
0.00 × 28
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 20
BDSSwissMarkets-Real02
0.00 × 6
ICMarkets-Live24
0.00 × 309
LandFX-Live3
0.00 × 7
DIS-Real-01
0.00 × 28
RSGFinance-Live
0.00 × 13
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live3
0.00 × 2
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
XMTrading-Real 252
0.00 × 8
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 13
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 70
678 更多...
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2026.04.02 01:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.06 17:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.06 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.30 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.76% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 05:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.58% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 06:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 11:53
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 06:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
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资金
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交易
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活动
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杠杆
Stoploss 20 USD
每月30 USD
-75%
0
0
USD
1.6K
USD
63
100%
937
42%
55%
0.98
-0.39
USD
87%
1:500
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