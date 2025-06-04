- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
937
盈利交易:
400 (42.68%)
亏损交易:
537 (57.31%)
最好交易:
602.98 USD
最差交易:
-489.63 USD
毛利:
24 451.24 USD (6 328 020 pips)
毛利亏损:
-24 818.89 USD (6 920 793 pips)
最大连续赢利:
16 (2 740.08 USD)
最大连续盈利:
2 740.08 USD (16)
夏普比率:
0.00
交易活动:
55.38%
最大入金加载:
151.96%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.06
长期交易:
444 (47.39%)
短期交易:
493 (52.61%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.39 USD
平均利润:
61.13 USD
平均损失:
-46.22 USD
最大连续失误:
67 (-846.55 USD)
最大连续亏损:
-966.61 USD (3)
每月增长:
-20.92%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
439.48 USD
最大值:
5 689.15 USD (78.47%)
相对跌幅:
结余:
78.47% (5 689.15 USD)
净值:
86.60% (2 196.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|762
|USDJPY
|107
|EURJPY
|68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|USDJPY
|406
|EURJPY
|385
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-593K
|USDJPY
|-29K
|EURJPY
|30K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +602.98 USD
最差交易: -490 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 740.08 USD
最大连续亏损: -846.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Alpari-ECN-Live
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 8
|
ECNTrade-Live
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 33
|0.00 × 28
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 17
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 70
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 9
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 28
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 20
|
BDSSwissMarkets-Real02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 309
|
LandFX-Live3
|0.00 × 7
|
DIS-Real-01
|0.00 × 28
|
RSGFinance-Live
|0.00 × 13
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live3
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 252
|0.00 × 8
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 13
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
|
Exness-Real8
|0.00 × 70
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-75%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
63
100%
937
42%
55%
0.98
-0.39
USD
USD
87%
1:500