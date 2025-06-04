- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
919
Прибыльных трейдов:
395 (42.98%)
Убыточных трейдов:
524 (57.02%)
Лучший трейд:
602.98 USD
Худший трейд:
-489.63 USD
Общая прибыль:
24 175.57 USD (6 208 002 pips)
Общий убыток:
-24 245.87 USD (6 726 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (2 740.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 740.08 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
55.38%
Макс. загрузка депозита:
151.96%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
432 (47.01%)
Коротких трейдов:
487 (52.99%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
61.20 USD
Средний убыток:
-46.27 USD
Макс. серия проигрышей:
67 (-846.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-966.61 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.51%
Годовой прогноз:
-79.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.21 USD
Максимальная:
5 327.88 USD (73.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.49% (5 327.88 USD)
По эквити:
86.60% (2 196.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|744
|USDJPY
|107
|EURJPY
|68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-861
|USDJPY
|406
|EURJPY
|385
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-519K
|USDJPY
|-29K
|EURJPY
|30K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +602.98 USD
Худший трейд: -490 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 740.08 USD
Макс. убыток в серии: -846.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-ECN-Live
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 8
|
ECNTrade-Live
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 33
|0.00 × 28
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 17
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 70
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 9
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 28
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 20
|
BDSSwissMarkets-Real02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 309
|
LandFX-Live3
|0.00 × 7
|
DIS-Real-01
|0.00 × 28
|
RSGFinance-Live
|0.00 × 13
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live3
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 252
|0.00 × 8
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 13
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
|
Exness-Real8
|0.00 × 70
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-70%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
62
100%
919
42%
55%
0.99
-0.08
USD
USD
87%
1:500