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Сигналы / MetaTrader 4 / Stoploss 20 USD
Antok Yulyanto

Stoploss 20 USD

Antok Yulyanto
Antok Yulyanto

Antok Yulyanto

0 отзывов
62 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -70%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
919
Прибыльных трейдов:
395 (42.98%)
Убыточных трейдов:
524 (57.02%)
Лучший трейд:
602.98 USD
Худший трейд:
-489.63 USD
Общая прибыль:
24 175.57 USD (6 208 002 pips)
Общий убыток:
-24 245.87 USD (6 726 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (2 740.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 740.08 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
55.38%
Макс. загрузка депозита:
151.96%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
432 (47.01%)
Коротких трейдов:
487 (52.99%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
61.20 USD
Средний убыток:
-46.27 USD
Макс. серия проигрышей:
67 (-846.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-966.61 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.51%
Годовой прогноз:
-79.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.21 USD
Максимальная:
5 327.88 USD (73.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.49% (5 327.88 USD)
По эквити:
86.60% (2 196.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 744
USDJPY 107
EURJPY 68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -861
USDJPY 406
EURJPY 385
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -519K
USDJPY -29K
EURJPY 30K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +602.98 USD
Худший трейд: -490 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 740.08 USD
Макс. убыток в серии: -846.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-ECN-Live
0.00 × 5
VantageFX-Live 3
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 8
ECNTrade-Live
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 33
0.00 × 28
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 17
IronFXBM-Real10
0.00 × 70
OctaFX-Real5
0.00 × 7
OctaFX-Real4
0.00 × 9
FXCM-EURReal01
0.00 × 28
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 20
BDSSwissMarkets-Real02
0.00 × 6
ICMarkets-Live24
0.00 × 309
LandFX-Live3
0.00 × 7
DIS-Real-01
0.00 × 28
RSGFinance-Live
0.00 × 13
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live3
0.00 × 2
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
XMTrading-Real 252
0.00 × 8
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 13
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 70
еще 678...
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Нет отзывов
2026.04.02 01:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.06 17:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.06 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.30 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.76% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 05:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.58% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 06:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 11:53
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 06:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Stoploss 20 USD
30 USD в месяц
-70%
0
0
USD
1.9K
USD
62
100%
919
42%
55%
0.99
-0.08
USD
87%
1:500
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