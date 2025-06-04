- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
106 (54.63%)
Loss Trade:
88 (45.36%)
Best Trade:
240.43 USD
Worst Trade:
-63.72 USD
Profitto lordo:
1 552.48 USD (217 670 pips)
Perdita lorda:
-1 196.28 USD (250 484 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (43.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
337.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
91.87%
Massimo carico di deposito:
19.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
83 (42.78%)
Short Trade:
111 (57.22%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
14.65 USD
Perdita media:
-13.59 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-225.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.25 USD (10)
Crescita mensile:
3.33%
Previsione annuale:
40.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
432.53 USD (16.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.21% (432.53 USD)
Per equità:
20.38% (480.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|88
|EURJPY
|58
|XAUUSD
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|242
|EURJPY
|236
|XAUUSD
|-122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-7K
|EURJPY
|17K
|XAUUSD
|-43K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +240.43 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +43.35 USD
Massima perdita consecutiva: -225.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-ECN-Live
|0.00 × 5
|
EagleFX-Live
|0.00 × 8
|
ECNTrade-Live
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 33
|0.00 × 28
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 7
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 28
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 28
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 20
|
BDSSwissMarkets-Real02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 309
|
LandFX-Live3
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 34
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 9
|
TPTradesHoldingLtd-Real
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 70
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 13
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
|
Exness-Real8
|0.00 × 70
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 10
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
15
100%
194
54%
92%
1.29
1.84
USD
USD
20%
1:500