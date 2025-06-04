SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stoploss 20 USD
Antok Yulyanto

Stoploss 20 USD

Antok Yulyanto
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
106 (54.63%)
Loss Trade:
88 (45.36%)
Best Trade:
240.43 USD
Worst Trade:
-63.72 USD
Profitto lordo:
1 552.48 USD (217 670 pips)
Perdita lorda:
-1 196.28 USD (250 484 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (43.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
337.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
91.87%
Massimo carico di deposito:
19.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
83 (42.78%)
Short Trade:
111 (57.22%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
14.65 USD
Perdita media:
-13.59 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-225.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.25 USD (10)
Crescita mensile:
3.33%
Previsione annuale:
40.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
432.53 USD (16.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.21% (432.53 USD)
Per equità:
20.38% (480.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 88
EURJPY 58
XAUUSD 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 242
EURJPY 236
XAUUSD -122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -7K
EURJPY 17K
XAUUSD -43K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +240.43 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +43.35 USD
Massima perdita consecutiva: -225.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-ECN-Live
0.00 × 5
EagleFX-Live
0.00 × 8
ECNTrade-Live
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 33
0.00 × 28
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 17
OctaFX-Real5
0.00 × 7
VantageFX-Live 3
0.00 × 2
DIS-Real-01
0.00 × 28
FXCM-EURReal01
0.00 × 28
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 20
BDSSwissMarkets-Real02
0.00 × 6
ICMarkets-Live24
0.00 × 309
LandFX-Live3
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 34
OctaFX-Real4
0.00 × 9
TPTradesHoldingLtd-Real
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 70
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 13
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 70
RVForex-Live
0.00 × 1
USGVU-Live-Europe
0.00 × 10
675 più
Non ci sono recensioni
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 07:16
Share of trading days is too low
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 12:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.04 12:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.04 12:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
