Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-ECN-Live 0.00 × 5 EagleFX-Live 0.00 × 8 ECNTrade-Live 0.00 × 9 AUSMarkets-Live 0.00 × 3 XMGlobal-Real 33 0.00 × 28 BlueberryMarkets2-Real2 0.00 × 17 OctaFX-Real5 0.00 × 7 VantageFX-Live 3 0.00 × 2 DIS-Real-01 0.00 × 28 FXCM-EURReal01 0.00 × 28 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 20 BDSSwissMarkets-Real02 0.00 × 6 ICMarkets-Live24 0.00 × 309 LandFX-Live3 0.00 × 7 TradeMaxGlobal-Live2 0.00 × 34 OctaFX-Real4 0.00 × 9 TPTradesHoldingLtd-Real 0.00 × 5 IronFXBM-Real10 0.00 × 70 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 6 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 13 JustForex-Demo 0.00 × 111 TegasFX-Live-UK 0.00 × 1 Exness-Real8 0.00 × 70 RVForex-Live 0.00 × 1 USGVU-Live-Europe 0.00 × 10 675 plus...