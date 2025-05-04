SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trader Family
Yudy Safikry

Trader Family

Yudy Safikry
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 129%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
377
Kârla kapanan işlemler:
266 (70.55%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (29.44%)
En iyi işlem:
57.42 USD
En kötü işlem:
-17.43 USD
Brüt kâr:
1 431.55 USD (81 529 pips)
Brüt zarar:
-449.06 USD (44 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (42.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.36 USD (2)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
95.86%
Maks. mevduat yükü:
8.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
20.52
Alış işlemleri:
172 (45.62%)
Satış işlemleri:
205 (54.38%)
Kâr faktörü:
3.19
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
5.38 USD
Ortalama zarar:
-4.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-47.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.52 USD (4)
Aylık büyüme:
11.26%
Yıllık tahmin:
139.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.25 USD
Maksimum:
47.88 USD (2.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.99% (44.52 USD)
Varlığa göre:
15.99% (169.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 72
GBPJPY 72
GBPUSD 67
EURJPY 63
AUDJPY 57
NZDJPY 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 237
GBPJPY 159
GBPUSD 203
EURJPY 158
AUDJPY 135
NZDJPY 90
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 10K
GBPJPY 8.9K
GBPUSD 3.3K
EURJPY 5.7K
AUDJPY 2K
NZDJPY 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.42 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +42.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
FXCM-GBPReal01
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
XMAU-Real 19
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 4
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
ICMarkets-Live05
0.00 × 14
NewWinFx-REAL
0.00 × 4
OctaFX-Real10
0.00 × 1
203 daha fazla...
Signal Detail:

1. Only trade AUD/JPY pair. EUR/JPY pair. EUR/USD pair. GBP/JPY pair. GBP/USD pair. NZD/JPY pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.


İnceleme yok
2025.09.04 05:28
No swaps are charged
2025.09.04 05:28
No swaps are charged
2025.09.01 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 10:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
No swaps are charged
2025.07.03 12:45
No swaps are charged
2025.07.02 22:12
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 22:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.14 15:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 14:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 09:36
Share of trading days is too low
2025.05.06 09:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 08:26
Share of trading days is too low
2025.05.06 08:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 21:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 21:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 21:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 21:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
