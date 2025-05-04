- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
377
Kârla kapanan işlemler:
266 (70.55%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (29.44%)
En iyi işlem:
57.42 USD
En kötü işlem:
-17.43 USD
Brüt kâr:
1 431.55 USD (81 529 pips)
Brüt zarar:
-449.06 USD (44 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (42.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.36 USD (2)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
95.86%
Maks. mevduat yükü:
8.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
20.52
Alış işlemleri:
172 (45.62%)
Satış işlemleri:
205 (54.38%)
Kâr faktörü:
3.19
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
5.38 USD
Ortalama zarar:
-4.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-47.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.52 USD (4)
Aylık büyüme:
11.26%
Yıllık tahmin:
139.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.25 USD
Maksimum:
47.88 USD (2.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.99% (44.52 USD)
Varlığa göre:
15.99% (169.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|72
|GBPJPY
|72
|GBPUSD
|67
|EURJPY
|63
|AUDJPY
|57
|NZDJPY
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|237
|GBPJPY
|159
|GBPUSD
|203
|EURJPY
|158
|AUDJPY
|135
|NZDJPY
|90
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|10K
|GBPJPY
|8.9K
|GBPUSD
|3.3K
|EURJPY
|5.7K
|AUDJPY
|2K
|NZDJPY
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.42 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +42.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 14
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
Signal Detail:
1. Only trade AUD/JPY pair. EUR/JPY pair. EUR/USD pair. GBP/JPY pair. GBP/USD pair. NZD/JPY pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
129%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
21
100%
377
70%
96%
3.18
2.61
USD
USD
16%
1:500