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Всего трейдов:
1 539
Прибыльных трейдов:
1 082 (70.30%)
Убыточных трейдов:
457 (29.69%)
Лучший трейд:
410.88 USD
Худший трейд:
-167.02 USD
Общая прибыль:
9 275.44 USD (1 718 703 pips)
Общий убыток:
-4 899.57 USD (369 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (306.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
417.18 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
96.33%
Макс. загрузка депозита:
91.77%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.73
Длинных трейдов:
750 (48.73%)
Коротких трейдов:
789 (51.27%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
2.84 USD
Средняя прибыль:
8.57 USD
Средний убыток:
-10.72 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-94.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-547.56 USD (6)
Прирост в месяц:
20.71%
Годовой прогноз:
251.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.25 USD
Максимальная:
565.73 USD (15.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.27% (565.73 USD)
По эквити:
77.70% (2 890.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|232
|EURJPY
|206
|GBPUSD
|196
|AUDJPY
|193
|EURUSD
|177
|NZDJPY
|154
|GBPNZD
|41
|GBPAUD
|33
|GBPCAD
|30
|EURNZD
|25
|EURAUD
|25
|USDCHF
|25
|CADJPY
|25
|CHFJPY
|23
|EURCAD
|21
|NZDCAD
|21
|AUDUSD
|20
|USDCAD
|17
|AUDCAD
|16
|AUDNZD
|15
|CADCHF
|11
|EURCHF
|11
|EURGBP
|7
|BTCUSD
|6
|AUDCHF
|6
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|533
|EURJPY
|425
|GBPUSD
|602
|AUDJPY
|414
|EURUSD
|582
|NZDJPY
|421
|GBPNZD
|114
|GBPAUD
|95
|GBPCAD
|78
|EURNZD
|81
|EURAUD
|81
|USDCHF
|144
|CADJPY
|105
|CHFJPY
|78
|EURCAD
|67
|NZDCAD
|54
|AUDUSD
|79
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|28
|AUDNZD
|37
|CADCHF
|38
|EURCHF
|21
|EURGBP
|42
|BTCUSD
|212
|AUDCHF
|19
|NZDCHF
|12
|GBPCHF
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|16K
|EURJPY
|-3.4K
|GBPUSD
|3.4K
|AUDJPY
|-469
|EURUSD
|11K
|NZDJPY
|4.8K
|GBPNZD
|-12K
|GBPAUD
|-7.1K
|GBPCAD
|2.7K
|EURNZD
|3.9K
|EURAUD
|2K
|USDCHF
|4.6K
|CADJPY
|4.4K
|CHFJPY
|1.2K
|EURCAD
|3.7K
|NZDCAD
|280
|AUDUSD
|2.3K
|USDCAD
|-6.2K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.8K
|CADCHF
|1.7K
|EURCHF
|1.3K
|EURGBP
|1.2K
|BTCUSD
|1.5M
|AUDCHF
|864
|NZDCHF
|195
|GBPCHF
|157
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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- Просадка
Лучший трейд: +410.88 USD
Худший трейд: -167 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +306.19 USD
Макс. убыток в серии: -94.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
KOT-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.03 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|0.11 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 53
|
Axi-US06-Live
|0.18 × 22
|
PUPrime-Live 2
|0.20 × 40
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Signal Detail:
1. Only trade AUD/JPY pair. EUR/JPY pair. EUR/USD pair. GBP/JPY pair. GBP/USD pair. NZD/JPY pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
630%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
67
99%
1 539
70%
96%
1.89
2.84
USD
USD
78%
1:500