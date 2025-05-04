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Yudy Safikry

Trader Family

Yudy Safikry
Yudy Safikry

Yudy Safikry

0 отзывов
Надежность
67 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 630%
FBS-Real-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 539
Прибыльных трейдов:
1 082 (70.30%)
Убыточных трейдов:
457 (29.69%)
Лучший трейд:
410.88 USD
Худший трейд:
-167.02 USD
Общая прибыль:
9 275.44 USD (1 718 703 pips)
Общий убыток:
-4 899.57 USD (369 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (306.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
417.18 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
96.33%
Макс. загрузка депозита:
91.77%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.73
Длинных трейдов:
750 (48.73%)
Коротких трейдов:
789 (51.27%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
2.84 USD
Средняя прибыль:
8.57 USD
Средний убыток:
-10.72 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-94.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-547.56 USD (6)
Прирост в месяц:
20.71%
Годовой прогноз:
251.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.25 USD
Максимальная:
565.73 USD (15.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.27% (565.73 USD)
По эквити:
77.70% (2 890.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 232
EURJPY 206
GBPUSD 196
AUDJPY 193
EURUSD 177
NZDJPY 154
GBPNZD 41
GBPAUD 33
GBPCAD 30
EURNZD 25
EURAUD 25
USDCHF 25
CADJPY 25
CHFJPY 23
EURCAD 21
NZDCAD 21
AUDUSD 20
USDCAD 17
AUDCAD 16
AUDNZD 15
CADCHF 11
EURCHF 11
EURGBP 7
BTCUSD 6
AUDCHF 6
NZDCHF 2
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 533
EURJPY 425
GBPUSD 602
AUDJPY 414
EURUSD 582
NZDJPY 421
GBPNZD 114
GBPAUD 95
GBPCAD 78
EURNZD 81
EURAUD 81
USDCHF 144
CADJPY 105
CHFJPY 78
EURCAD 67
NZDCAD 54
AUDUSD 79
USDCAD 10
AUDCAD 28
AUDNZD 37
CADCHF 38
EURCHF 21
EURGBP 42
BTCUSD 212
AUDCHF 19
NZDCHF 12
GBPCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 16K
EURJPY -3.4K
GBPUSD 3.4K
AUDJPY -469
EURUSD 11K
NZDJPY 4.8K
GBPNZD -12K
GBPAUD -7.1K
GBPCAD 2.7K
EURNZD 3.9K
EURAUD 2K
USDCHF 4.6K
CADJPY 4.4K
CHFJPY 1.2K
EURCAD 3.7K
NZDCAD 280
AUDUSD 2.3K
USDCAD -6.2K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 1.8K
CADCHF 1.7K
EURCHF 1.3K
EURGBP 1.2K
BTCUSD 1.5M
AUDCHF 864
NZDCHF 195
GBPCHF 157
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +410.88 USD
Худший трейд: -167 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +306.19 USD
Макс. убыток в серии: -94.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCM-GBPReal01
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 11
KOT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
RoboForex-Prime
0.00 × 9
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.03 × 30
ICMarketsSC-Live23
0.11 × 18
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 53
Axi-US06-Live
0.18 × 22
PUPrime-Live 2
0.20 × 40
еще 217...
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Signal Detail:

1. Only trade AUD/JPY pair. EUR/JPY pair. EUR/USD pair. GBP/JPY pair. GBP/USD pair. NZD/JPY pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.


Нет отзывов
2026.08.10 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 21:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 20:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 12:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 11:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 10:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 01:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 22:07
No swaps are charged on the signal account
2026.07.28 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 08:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 06:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 17:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 16:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 14:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 16:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trader Family
30 USD в месяц
630%
0
0
USD
4.9K
USD
67
99%
1 539
70%
96%
1.89
2.84
USD
78%
1:500
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