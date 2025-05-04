当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 551
盈利交易:
1 093 (70.47%)
亏损交易:
458 (29.53%)
最好交易:
410.88 USD
最差交易:
-167.02 USD
毛利:
9 330.83 USD (1 722 021 pips)
毛利亏损:
-4 900.79 USD (369 747 pips)
最大连续赢利:
19 (306.19 USD)
最大连续盈利:
417.18 USD (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
96.33%
最大入金加载:
91.77%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.83
长期交易:
756 (48.74%)
短期交易:
795 (51.26%)
利润因子:
1.90
预期回报:
2.86 USD
平均利润:
8.54 USD
平均损失:
-10.70 USD
最大连续失误:
10 (-94.94 USD)
最大连续亏损:
-547.56 USD (6)
每月增长:
22.92%
年度预测:
278.11%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4.25 USD
最大值:
565.73 USD (15.27%)
相对跌幅:
结余:
17.27% (565.73 USD)
净值:
77.70% (2 890.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|232
|EURJPY
|207
|GBPUSD
|196
|AUDJPY
|194
|EURUSD
|177
|NZDJPY
|155
|GBPNZD
|41
|GBPAUD
|33
|GBPCAD
|31
|EURAUD
|26
|CADJPY
|26
|EURNZD
|25
|USDCHF
|25
|CHFJPY
|24
|AUDUSD
|21
|EURCAD
|21
|NZDCAD
|21
|AUDNZD
|18
|USDCAD
|17
|AUDCAD
|16
|EURCHF
|12
|CADCHF
|11
|EURGBP
|7
|BTCUSD
|6
|AUDCHF
|6
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|533
|EURJPY
|428
|GBPUSD
|602
|AUDJPY
|415
|EURUSD
|582
|NZDJPY
|426
|GBPNZD
|114
|GBPAUD
|95
|GBPCAD
|80
|EURAUD
|85
|CADJPY
|108
|EURNZD
|81
|USDCHF
|144
|CHFJPY
|79
|AUDUSD
|81
|EURCAD
|67
|NZDCAD
|54
|AUDNZD
|64
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|28
|EURCHF
|25
|CADCHF
|38
|EURGBP
|42
|BTCUSD
|212
|AUDCHF
|19
|NZDCHF
|12
|GBPCHF
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|16K
|EURJPY
|-3.1K
|GBPUSD
|3.4K
|AUDJPY
|-351
|EURUSD
|11K
|NZDJPY
|5.1K
|GBPNZD
|-12K
|GBPAUD
|-7.1K
|GBPCAD
|2.8K
|EURAUD
|2.3K
|CADJPY
|4.7K
|EURNZD
|3.9K
|USDCHF
|4.6K
|CHFJPY
|1.3K
|AUDUSD
|2.4K
|EURCAD
|3.7K
|NZDCAD
|280
|AUDNZD
|3.2K
|USDCAD
|-6.2K
|AUDCAD
|1.6K
|EURCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.7K
|EURGBP
|1.2K
|BTCUSD
|1.5M
|AUDCHF
|864
|NZDCHF
|195
|GBPCHF
|157
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +410.88 USD
最差交易: -167 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +306.19 USD
最大连续亏损: -94.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
KOT-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.03 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|0.11 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 53
|
Axi-US06-Live
|0.18 × 22
|
PUPrime-Live 2
|0.20 × 40
Signal Detail:
1. Only trade AUD/JPY pair. EUR/JPY pair. EUR/USD pair. GBP/JPY pair. GBP/USD pair. NZD/JPY pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
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