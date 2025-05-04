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Yudy Safikry

Trader Family

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可靠性
67
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增长自 2025 638%
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  • 成长
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交易:
1 551
盈利交易:
1 093 (70.47%)
亏损交易:
458 (29.53%)
最好交易:
410.88 USD
最差交易:
-167.02 USD
毛利:
9 330.83 USD (1 722 021 pips)
毛利亏损:
-4 900.79 USD (369 747 pips)
最大连续赢利:
19 (306.19 USD)
最大连续盈利:
417.18 USD (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
96.33%
最大入金加载:
91.77%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.83
长期交易:
756 (48.74%)
短期交易:
795 (51.26%)
利润因子:
1.90
预期回报:
2.86 USD
平均利润:
8.54 USD
平均损失:
-10.70 USD
最大连续失误:
10 (-94.94 USD)
最大连续亏损:
-547.56 USD (6)
每月增长:
22.92%
年度预测:
278.11%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4.25 USD
最大值:
565.73 USD (15.27%)
相对跌幅:
结余:
17.27% (565.73 USD)
净值:
77.70% (2 890.47 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 232
EURJPY 207
GBPUSD 196
AUDJPY 194
EURUSD 177
NZDJPY 155
GBPNZD 41
GBPAUD 33
GBPCAD 31
EURAUD 26
CADJPY 26
EURNZD 25
USDCHF 25
CHFJPY 24
AUDUSD 21
EURCAD 21
NZDCAD 21
AUDNZD 18
USDCAD 17
AUDCAD 16
EURCHF 12
CADCHF 11
EURGBP 7
BTCUSD 6
AUDCHF 6
NZDCHF 2
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 533
EURJPY 428
GBPUSD 602
AUDJPY 415
EURUSD 582
NZDJPY 426
GBPNZD 114
GBPAUD 95
GBPCAD 80
EURAUD 85
CADJPY 108
EURNZD 81
USDCHF 144
CHFJPY 79
AUDUSD 81
EURCAD 67
NZDCAD 54
AUDNZD 64
USDCAD 10
AUDCAD 28
EURCHF 25
CADCHF 38
EURGBP 42
BTCUSD 212
AUDCHF 19
NZDCHF 12
GBPCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 16K
EURJPY -3.1K
GBPUSD 3.4K
AUDJPY -351
EURUSD 11K
NZDJPY 5.1K
GBPNZD -12K
GBPAUD -7.1K
GBPCAD 2.8K
EURAUD 2.3K
CADJPY 4.7K
EURNZD 3.9K
USDCHF 4.6K
CHFJPY 1.3K
AUDUSD 2.4K
EURCAD 3.7K
NZDCAD 280
AUDNZD 3.2K
USDCAD -6.2K
AUDCAD 1.6K
EURCHF 1.4K
CADCHF 1.7K
EURGBP 1.2K
BTCUSD 1.5M
AUDCHF 864
NZDCHF 195
GBPCHF 157
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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  • 提取
最好交易: +410.88 USD
最差交易: -167 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +306.19 USD
最大连续亏损: -94.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCM-GBPReal01
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 11
KOT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
RoboForex-Prime
0.00 × 9
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.03 × 30
ICMarketsSC-Live23
0.11 × 18
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 53
Axi-US06-Live
0.18 × 22
PUPrime-Live 2
0.20 × 40
217 更多...
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Signal Detail:

1. Only trade AUD/JPY pair. EUR/JPY pair. EUR/USD pair. GBP/JPY pair. GBP/USD pair. NZD/JPY pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.


没有评论
2026.08.11 14:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 08:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 21:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 20:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 12:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 11:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 10:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 01:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 22:07
No swaps are charged on the signal account
2026.07.28 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 08:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 06:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 17:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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