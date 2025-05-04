SegnaliSezioni
Yudy Safikry

Trader Family

Yudy Safikry
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 129%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
266 (70.55%)
Loss Trade:
111 (29.44%)
Best Trade:
57.42 USD
Worst Trade:
-17.43 USD
Profitto lordo:
1 431.55 USD (81 529 pips)
Perdita lorda:
-449.06 USD (44 563 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (42.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.36 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
95.86%
Massimo carico di deposito:
8.26%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
20.52
Long Trade:
172 (45.62%)
Short Trade:
205 (54.38%)
Fattore di profitto:
3.19
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
5.38 USD
Perdita media:
-4.05 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-47.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.52 USD (4)
Crescita mensile:
11.53%
Previsione annuale:
139.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.25 USD
Massimale:
47.88 USD (2.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.99% (44.52 USD)
Per equità:
15.99% (169.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 72
GBPJPY 72
GBPUSD 67
EURJPY 63
AUDJPY 57
NZDJPY 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 237
GBPJPY 159
GBPUSD 203
EURJPY 158
AUDJPY 135
NZDJPY 90
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 10K
GBPJPY 8.9K
GBPUSD 3.3K
EURJPY 5.7K
AUDJPY 2K
NZDJPY 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.42 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.61 USD
Massima perdita consecutiva: -47.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
FXCM-GBPReal01
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
XMAU-Real 19
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 4
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
ICMarkets-Live05
0.00 × 14
NewWinFx-REAL
0.00 × 4
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Signal Detail:

1. Only trade AUD/JPY pair. EUR/JPY pair. EUR/USD pair. GBP/JPY pair. GBP/USD pair. NZD/JPY pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.


Non ci sono recensioni
2025.09.04 05:28
No swaps are charged
2025.09.04 05:28
No swaps are charged
2025.09.01 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 10:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
No swaps are charged
2025.07.03 12:45
No swaps are charged
2025.07.02 22:12
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 22:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.14 15:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 14:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 09:36
Share of trading days is too low
2025.05.06 09:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 08:26
Share of trading days is too low
2025.05.06 08:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 21:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 21:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 21:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 21:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
