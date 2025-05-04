- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
266 (70.55%)
Loss Trade:
111 (29.44%)
Best Trade:
57.42 USD
Worst Trade:
-17.43 USD
Profitto lordo:
1 431.55 USD (81 529 pips)
Perdita lorda:
-449.06 USD (44 563 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (42.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.36 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
95.86%
Massimo carico di deposito:
8.26%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
20.52
Long Trade:
172 (45.62%)
Short Trade:
205 (54.38%)
Fattore di profitto:
3.19
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
5.38 USD
Perdita media:
-4.05 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-47.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.52 USD (4)
Crescita mensile:
11.53%
Previsione annuale:
139.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.25 USD
Massimale:
47.88 USD (2.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.99% (44.52 USD)
Per equità:
15.99% (169.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|72
|GBPJPY
|72
|GBPUSD
|67
|EURJPY
|63
|AUDJPY
|57
|NZDJPY
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|237
|GBPJPY
|159
|GBPUSD
|203
|EURJPY
|158
|AUDJPY
|135
|NZDJPY
|90
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|10K
|GBPJPY
|8.9K
|GBPUSD
|3.3K
|EURJPY
|5.7K
|AUDJPY
|2K
|NZDJPY
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.42 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.61 USD
Massima perdita consecutiva: -47.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 14
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
Signal Detail:
1. Only trade AUD/JPY pair. EUR/JPY pair. EUR/USD pair. GBP/JPY pair. GBP/USD pair. NZD/JPY pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
Non ci sono recensioni
