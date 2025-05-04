- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
377
Bénéfice trades:
266 (70.55%)
Perte trades:
111 (29.44%)
Meilleure transaction:
57.42 USD
Pire transaction:
-17.43 USD
Bénéfice brut:
1 431.55 USD (81 529 pips)
Perte brute:
-449.06 USD (44 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (42.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.36 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
95.86%
Charge de dépôt maximale:
8.26%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
20.52
Longs trades:
172 (45.62%)
Courts trades:
205 (54.38%)
Facteur de profit:
3.19
Rendement attendu:
2.61 USD
Bénéfice moyen:
5.38 USD
Perte moyenne:
-4.05 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-47.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.52 USD (4)
Croissance mensuelle:
11.53%
Prévision annuelle:
139.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.25 USD
Maximal:
47.88 USD (2.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.99% (44.52 USD)
Par fonds propres:
15.99% (169.68 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|72
|GBPJPY
|72
|GBPUSD
|67
|EURJPY
|63
|AUDJPY
|57
|NZDJPY
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|237
|GBPJPY
|159
|GBPUSD
|203
|EURJPY
|158
|AUDJPY
|135
|NZDJPY
|90
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|10K
|GBPJPY
|8.9K
|GBPUSD
|3.3K
|EURJPY
|5.7K
|AUDJPY
|2K
|NZDJPY
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +57.42 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +42.61 USD
Perte consécutive maximale: -47.52 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 14
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
203 plus...
Signal Detail:
1. Only trade AUD/JPY pair. EUR/JPY pair. EUR/USD pair. GBP/JPY pair. GBP/USD pair. NZD/JPY pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
129%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
21
100%
377
70%
96%
3.18
2.61
USD
USD
16%
1:500