Yudy Safikry

Trader Family

Yudy Safikry
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 129%
FBS-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
377
Bénéfice trades:
266 (70.55%)
Perte trades:
111 (29.44%)
Meilleure transaction:
57.42 USD
Pire transaction:
-17.43 USD
Bénéfice brut:
1 431.55 USD (81 529 pips)
Perte brute:
-449.06 USD (44 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (42.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.36 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
95.86%
Charge de dépôt maximale:
8.26%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
20.52
Longs trades:
172 (45.62%)
Courts trades:
205 (54.38%)
Facteur de profit:
3.19
Rendement attendu:
2.61 USD
Bénéfice moyen:
5.38 USD
Perte moyenne:
-4.05 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-47.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.52 USD (4)
Croissance mensuelle:
11.53%
Prévision annuelle:
139.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.25 USD
Maximal:
47.88 USD (2.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.99% (44.52 USD)
Par fonds propres:
15.99% (169.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 72
GBPJPY 72
GBPUSD 67
EURJPY 63
AUDJPY 57
NZDJPY 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 237
GBPJPY 159
GBPUSD 203
EURJPY 158
AUDJPY 135
NZDJPY 90
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 10K
GBPJPY 8.9K
GBPUSD 3.3K
EURJPY 5.7K
AUDJPY 2K
NZDJPY 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.42 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +42.61 USD
Perte consécutive maximale: -47.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
FXCM-GBPReal01
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
XMAU-Real 19
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 4
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
ICMarkets-Live05
0.00 × 14
NewWinFx-REAL
0.00 × 4
OctaFX-Real10
0.00 × 1
203 plus...
Signal Detail:

1. Only trade AUD/JPY pair. EUR/JPY pair. EUR/USD pair. GBP/JPY pair. GBP/USD pair. NZD/JPY pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.


Aucun avis
2025.09.04 05:28
No swaps are charged
2025.09.04 05:28
No swaps are charged
2025.09.01 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 10:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
No swaps are charged
2025.07.03 12:45
No swaps are charged
2025.07.02 22:12
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 22:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.14 15:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 14:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 09:36
Share of trading days is too low
2025.05.06 09:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 08:26
Share of trading days is too low
2025.05.06 08:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 21:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 21:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 21:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 21:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.