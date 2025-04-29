SinyallerBölümler
Evgenii Gavrilov

Stormy

Evgenii Gavrilov
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 270%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
63 (54.31%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (45.69%)
En iyi işlem:
28.08 USD
En kötü işlem:
-10.73 USD
Brüt kâr:
290.00 USD (24 131 pips)
Brüt zarar:
-143.63 USD (9 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (93.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.13 USD (10)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
78.10%
Maks. mevduat yükü:
6.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.36
Alış işlemleri:
36 (31.03%)
Satış işlemleri:
80 (68.97%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
4.60 USD
Ortalama zarar:
-2.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-32.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.29 USD (10)
Aylık büyüme:
-1.01%
Yıllık tahmin:
-12.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
61.93 USD (31.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.75% (61.88 USD)
Varlığa göre:
10.78% (176.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADb 47
AUDCADb 33
AUDNZDb 16
AUDUSDb 8
EURCADb 5
EURGBPb 4
XAUUSDb 2
NZDCHFb 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADb -9
AUDCADb 26
AUDNZDb 3
AUDUSDb 30
EURCADb 18
EURGBPb 38
XAUUSDb 30
NZDCHFb 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADb 469
AUDCADb 1.7K
AUDNZDb 933
AUDUSDb 2.5K
EURCADb 2.5K
EURGBPb 2.9K
XAUUSDb 3K
NZDCHFb 994
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.08 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +93.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.10 21:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 04:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 19:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 21:23
Share of trading days is too low
2025.06.19 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.56% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 08:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 18:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 10:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
Share of trading days is too low
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of trades is too low
