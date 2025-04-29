SegnaliSezioni
Evgenii Gavrilov

Stormy

Evgenii Gavrilov
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 270%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
63 (54.31%)
Loss Trade:
53 (45.69%)
Best Trade:
28.08 USD
Worst Trade:
-10.73 USD
Profitto lordo:
290.00 USD (24 131 pips)
Perdita lorda:
-143.63 USD (9 146 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (93.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.13 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
78.10%
Massimo carico di deposito:
6.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.36
Long Trade:
36 (31.03%)
Short Trade:
80 (68.97%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
4.60 USD
Perdita media:
-2.71 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-32.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.29 USD (10)
Crescita mensile:
-1.01%
Previsione annuale:
-12.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
61.93 USD (31.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.75% (61.88 USD)
Per equità:
10.78% (176.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADb 47
AUDCADb 33
AUDNZDb 16
AUDUSDb 8
EURCADb 5
EURGBPb 4
XAUUSDb 2
NZDCHFb 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADb -9
AUDCADb 26
AUDNZDb 3
AUDUSDb 30
EURCADb 18
EURGBPb 38
XAUUSDb 30
NZDCHFb 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADb 469
AUDCADb 1.7K
AUDNZDb 933
AUDUSDb 2.5K
EURCADb 2.5K
EURGBPb 2.9K
XAUUSDb 3K
NZDCHFb 994
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.08 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +93.13 USD
Massima perdita consecutiva: -32.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.10 21:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 04:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 19:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 21:23
Share of trading days is too low
2025.06.19 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.56% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 08:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 18:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 10:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
Share of trading days is too low
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of trades is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.