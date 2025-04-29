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Сигналы / MetaTrader 4 / Stormy
Evgenii Gavrilov

Stormy

Evgenii Gavrilov
Evgenii Gavrilov

Evgenii Gavrilov

8 комментариев
0 отзывов
Надежность
67 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 858%
AMarkets-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
953
Прибыльных трейдов:
620 (65.05%)
Убыточных трейдов:
333 (34.94%)
Лучший трейд:
512.04 USD
Худший трейд:
-81.65 USD
Общая прибыль:
4 644.28 USD (227 962 pips)
Общий убыток:
-1 933.18 USD (109 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (369.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
512.04 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
74.49%
Макс. загрузка депозита:
97.50%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.93
Длинных трейдов:
333 (34.94%)
Коротких трейдов:
620 (65.06%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
2.84 USD
Средняя прибыль:
7.49 USD
Средний убыток:
-5.81 USD
Макс. серия проигрышей:
30 (-219.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-219.81 USD (30)
Прирост в месяц:
6.27%
Годовой прогноз:
76.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
391.21 USD (33.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.78% (319.79 USD)
По эквити:
58.39% (1 309.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZDb 345
NZDCADb 309
AUDCADb 191
EURCADb 31
AUDUSDb 21
EURCHFb 20
GBPAUDb 17
EURUSDb 9
EURGBPb 6
XAUUSDb 2
NZDCHFb 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZDb 578
NZDCADb 1K
AUDCADb 407
EURCADb 212
AUDUSDb 104
EURCHFb 98
GBPAUDb 131
EURUSDb 67
EURGBPb 55
XAUUSDb 30
NZDCHFb 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZDb 28K
NZDCADb 41K
AUDCADb 12K
EURCADb -8.3K
AUDUSDb 9.5K
EURCHFb 5.9K
GBPAUDb 16K
EURUSDb 6.3K
EURGBPb 4.3K
XAUUSDb 3K
NZDCHFb 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +512.04 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 30
Макс. прибыль в серии: +369.34 USD
Макс. убыток в серии: -219.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.12 23:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.12 22:33
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.99% of days out of 441 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 12:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 11:50
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.92% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 06:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 20:36
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.98% of days out of 422 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 21:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 05:46
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.99% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 11:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 10:42
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.93% of days out of 406 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 13:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.09 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.09 07:05
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.03.09 06:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.09 02:01
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.03.08 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.26 20:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 17:24
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.01.20 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 01:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Stormy
30 USD в месяц
858%
0
0
USD
4.2K
USD
67
100%
953
65%
74%
2.40
2.84
USD
58%
1:500
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