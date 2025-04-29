- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
953
Прибыльных трейдов:
620 (65.05%)
Убыточных трейдов:
333 (34.94%)
Лучший трейд:
512.04 USD
Худший трейд:
-81.65 USD
Общая прибыль:
4 644.28 USD (227 962 pips)
Общий убыток:
-1 933.18 USD (109 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (369.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
512.04 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
74.49%
Макс. загрузка депозита:
97.50%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.93
Длинных трейдов:
333 (34.94%)
Коротких трейдов:
620 (65.06%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
2.84 USD
Средняя прибыль:
7.49 USD
Средний убыток:
-5.81 USD
Макс. серия проигрышей:
30 (-219.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-219.81 USD (30)
Прирост в месяц:
6.27%
Годовой прогноз:
76.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
391.21 USD (33.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.78% (319.79 USD)
По эквити:
58.39% (1 309.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZDb
|345
|NZDCADb
|309
|AUDCADb
|191
|EURCADb
|31
|AUDUSDb
|21
|EURCHFb
|20
|GBPAUDb
|17
|EURUSDb
|9
|EURGBPb
|6
|XAUUSDb
|2
|NZDCHFb
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZDb
|578
|NZDCADb
|1K
|AUDCADb
|407
|EURCADb
|212
|AUDUSDb
|104
|EURCHFb
|98
|GBPAUDb
|131
|EURUSDb
|67
|EURGBPb
|55
|XAUUSDb
|30
|NZDCHFb
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZDb
|28K
|NZDCADb
|41K
|AUDCADb
|12K
|EURCADb
|-8.3K
|AUDUSDb
|9.5K
|EURCHFb
|5.9K
|GBPAUDb
|16K
|EURUSDb
|6.3K
|EURGBPb
|4.3K
|XAUUSDb
|3K
|NZDCHFb
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +512.04 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 30
Макс. прибыль в серии: +369.34 USD
Макс. убыток в серии: -219.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
858%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
67
100%
953
65%
74%
2.40
2.84
USD
USD
58%
1:500