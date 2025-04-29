- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
953
盈利交易:
620 (65.05%)
亏损交易:
333 (34.94%)
最好交易:
512.04 USD
最差交易:
-81.65 USD
毛利:
4 644.28 USD (227 962 pips)
毛利亏损:
-1 933.18 USD (109 715 pips)
最大连续赢利:
37 (369.34 USD)
最大连续盈利:
512.04 USD (1)
夏普比率:
0.13
交易活动:
74.49%
最大入金加载:
97.50%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.93
长期交易:
333 (34.94%)
短期交易:
620 (65.06%)
利润因子:
2.40
预期回报:
2.84 USD
平均利润:
7.49 USD
平均损失:
-5.81 USD
最大连续失误:
30 (-219.81 USD)
最大连续亏损:
-219.81 USD (30)
每月增长:
6.27%
年度预测:
76.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
391.21 USD (33.62%)
相对跌幅:
结余:
16.78% (319.79 USD)
净值:
58.39% (1 309.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZDb
|345
|NZDCADb
|309
|AUDCADb
|191
|EURCADb
|31
|AUDUSDb
|21
|EURCHFb
|20
|GBPAUDb
|17
|EURUSDb
|9
|EURGBPb
|6
|XAUUSDb
|2
|NZDCHFb
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZDb
|578
|NZDCADb
|1K
|AUDCADb
|407
|EURCADb
|212
|AUDUSDb
|104
|EURCHFb
|98
|GBPAUDb
|131
|EURUSDb
|67
|EURGBPb
|55
|XAUUSDb
|30
|NZDCHFb
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZDb
|28K
|NZDCADb
|41K
|AUDCADb
|12K
|EURCADb
|-8.3K
|AUDUSDb
|9.5K
|EURCHFb
|5.9K
|GBPAUDb
|16K
|EURUSDb
|6.3K
|EURGBPb
|4.3K
|XAUUSDb
|3K
|NZDCHFb
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +512.04 USD
最差交易: -82 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 30
最大连续盈利: +369.34 USD
最大连续亏损: -219.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
858%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
67
100%
953
65%
74%
2.40
2.84
USD
USD
58%
1:500