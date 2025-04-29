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Evgenii Gavrilov

Stormy

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交易:
953
盈利交易:
620 (65.05%)
亏损交易:
333 (34.94%)
最好交易:
512.04 USD
最差交易:
-81.65 USD
毛利:
4 644.28 USD (227 962 pips)
毛利亏损:
-1 933.18 USD (109 715 pips)
最大连续赢利:
37 (369.34 USD)
最大连续盈利:
512.04 USD (1)
夏普比率:
0.13
交易活动:
74.49%
最大入金加载:
97.50%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.93
长期交易:
333 (34.94%)
短期交易:
620 (65.06%)
利润因子:
2.40
预期回报:
2.84 USD
平均利润:
7.49 USD
平均损失:
-5.81 USD
最大连续失误:
30 (-219.81 USD)
最大连续亏损:
-219.81 USD (30)
每月增长:
6.27%
年度预测:
76.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
391.21 USD (33.62%)
相对跌幅:
结余:
16.78% (319.79 USD)
净值:
58.39% (1 309.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZDb 345
NZDCADb 309
AUDCADb 191
EURCADb 31
AUDUSDb 21
EURCHFb 20
GBPAUDb 17
EURUSDb 9
EURGBPb 6
XAUUSDb 2
NZDCHFb 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZDb 578
NZDCADb 1K
AUDCADb 407
EURCADb 212
AUDUSDb 104
EURCHFb 98
GBPAUDb 131
EURUSDb 67
EURGBPb 55
XAUUSDb 30
NZDCHFb 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZDb 28K
NZDCADb 41K
AUDCADb 12K
EURCADb -8.3K
AUDUSDb 9.5K
EURCHFb 5.9K
GBPAUDb 16K
EURUSDb 6.3K
EURGBPb 4.3K
XAUUSDb 3K
NZDCHFb 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +512.04 USD
最差交易: -82 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 30
最大连续盈利: +369.34 USD
最大连续亏损: -219.81 USD

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2026.07.12 23:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.12 22:33
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.99% of days out of 441 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 12:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 11:50
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.92% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 06:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 20:36
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.98% of days out of 422 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 21:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 05:46
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.99% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 11:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 10:42
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.93% of days out of 406 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 13:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.09 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.09 07:05
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.03.09 06:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.09 02:01
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.03.08 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.26 20:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 17:24
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.01.20 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 01:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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