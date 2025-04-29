SignauxSections
Evgenii Gavrilov

Stormy

Evgenii Gavrilov
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 270%
AMarkets-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
116
Bénéfice trades:
63 (54.31%)
Perte trades:
53 (45.69%)
Meilleure transaction:
28.08 USD
Pire transaction:
-10.73 USD
Bénéfice brut:
290.00 USD (24 131 pips)
Perte brute:
-143.63 USD (9 146 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (93.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.13 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
78.10%
Charge de dépôt maximale:
6.90%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
2.36
Longs trades:
36 (31.03%)
Courts trades:
80 (68.97%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
1.26 USD
Bénéfice moyen:
4.60 USD
Perte moyenne:
-2.71 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-32.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.29 USD (10)
Croissance mensuelle:
-1.01%
Prévision annuelle:
-12.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
61.93 USD (31.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.75% (61.88 USD)
Par fonds propres:
10.78% (176.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCADb 47
AUDCADb 33
AUDNZDb 16
AUDUSDb 8
EURCADb 5
EURGBPb 4
XAUUSDb 2
NZDCHFb 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCADb -9
AUDCADb 26
AUDNZDb 3
AUDUSDb 30
EURCADb 18
EURGBPb 38
XAUUSDb 30
NZDCHFb 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCADb 469
AUDCADb 1.7K
AUDNZDb 933
AUDUSDb 2.5K
EURCADb 2.5K
EURGBPb 2.9K
XAUUSDb 3K
NZDCHFb 994
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.08 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +93.13 USD
Perte consécutive maximale: -32.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.10 21:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 04:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 19:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 21:23
Share of trading days is too low
2025.06.19 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.56% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 08:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 18:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 10:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
Share of trading days is too low
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of trades is too low
