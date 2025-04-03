SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Greezly Bot Pro Trade
Ivan Maruschak

Greezly Bot Pro Trade

Ivan Maruschak
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
1 / 2.1K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 630
Kârla kapanan işlemler:
1 298 (79.63%)
Zararla kapanan işlemler:
332 (20.37%)
En iyi işlem:
171.31 USD
En kötü işlem:
-31.02 USD
Brüt kâr:
2 039.86 USD (111 943 pips)
Brüt zarar:
-1 196.21 USD (94 998 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (16.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.34 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
92.15%
Maks. mevduat yükü:
10.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
4.72
Alış işlemleri:
802 (49.20%)
Satış işlemleri:
828 (50.80%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.57 USD
Ortalama zarar:
-3.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-178.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.62 USD (8)
Aylık büyüme:
5.40%
Yıllık tahmin:
65.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
89.25 USD
Maksimum:
178.62 USD (11.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.24% (178.62 USD)
Varlığa göre:
36.47% (579.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1630
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 844
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +171.31 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +16.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -178.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
EightcapLtd-Real2
0.27 × 176
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
VantageInternational-Live 7
0.60 × 10
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.61 × 809
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.67 × 29108
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
315 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Greezly Bot Pro Trade
Ayda 30 USD
56%
1
2.1K
USD
2.3K
USD
26
100%
1 630
79%
92%
1.70
0.52
USD
36%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.