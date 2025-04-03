- Büyüme
İşlemler:
1 630
Kârla kapanan işlemler:
1 298 (79.63%)
Zararla kapanan işlemler:
332 (20.37%)
En iyi işlem:
171.31 USD
En kötü işlem:
-31.02 USD
Brüt kâr:
2 039.86 USD (111 943 pips)
Brüt zarar:
-1 196.21 USD (94 998 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (16.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.34 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
92.15%
Maks. mevduat yükü:
10.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
4.72
Alış işlemleri:
802 (49.20%)
Satış işlemleri:
828 (50.80%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.57 USD
Ortalama zarar:
-3.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-178.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.62 USD (8)
Aylık büyüme:
5.40%
Yıllık tahmin:
65.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
89.25 USD
Maksimum:
178.62 USD (11.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.24% (178.62 USD)
Varlığa göre:
36.47% (579.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1630
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|844
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +171.31 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +16.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -178.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.27 × 176
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
VantageInternational-Live 7
|0.60 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.61 × 809
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.67 × 29108
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
56%
1
2.1K
USD
USD
2.3K
USD
USD
26
100%
1 630
79%
92%
1.70
0.52
USD
USD
36%
1:500