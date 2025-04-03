- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 630
Profit Trade:
1 298 (79.63%)
Loss Trade:
332 (20.37%)
Best Trade:
171.31 USD
Worst Trade:
-31.02 USD
Profitto lordo:
2 039.86 USD (111 943 pips)
Perdita lorda:
-1 196.21 USD (94 998 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (16.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
92.15%
Massimo carico di deposito:
10.23%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
4.72
Long Trade:
802 (49.20%)
Short Trade:
828 (50.80%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-3.60 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-178.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-178.62 USD (8)
Crescita mensile:
5.84%
Previsione annuale:
73.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
89.25 USD
Massimale:
178.62 USD (11.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.24% (178.62 USD)
Per equità:
36.47% (579.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1630
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|844
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +171.31 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +16.87 USD
Massima perdita consecutiva: -178.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.27 × 176
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
VantageInternational-Live 7
|0.60 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.61 × 809
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.67 × 29108
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
315 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
56%
1
2.1K
USD
USD
2.3K
USD
USD
26
100%
1 630
79%
92%
1.70
0.52
USD
USD
36%
1:500