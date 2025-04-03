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Сигналы / MetaTrader 4 / Greezly Bot Pro Trade
Ivan Maruschak

Greezly Bot Pro Trade

Ivan Maruschak
Ivan Maruschak

Ivan Maruschak

3 темы 3 комментария
0 отзывов
Надежность
70 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 123%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 511
Прибыльных трейдов:
2 730 (77.75%)
Убыточных трейдов:
781 (22.24%)
Лучший трейд:
246.33 USD
Худший трейд:
-50.24 USD
Общая прибыль:
4 770.90 USD (233 654 pips)
Общий убыток:
-2 919.79 USD (206 455 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (16.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
315.28 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
94.15%
Макс. загрузка депозита:
35.36%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
6.58
Длинных трейдов:
1 855 (52.83%)
Коротких трейдов:
1 656 (47.17%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-3.74 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-246.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-281.19 USD (9)
Прирост в месяц:
1.56%
Годовой прогноз:
21.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.25 USD
Максимальная:
281.19 USD (10.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.24% (178.62 USD)
По эквити:
36.47% (579.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 3511
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 27K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +246.33 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +16.87 USD
Макс. убыток в серии: -246.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
EightcapLtd-Real2
0.27 × 176
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
VantageInternational-Live 7
0.60 × 10
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.61 × 809
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.67 × 29426
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
еще 315...
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LEGENDARY EUR/USD BOT

Классика алгоритмической торговли

Инструмент: EUR/USD
Средняя доходность: 3–7% в месяц
Тип: проверенный торговый бот

Этот бот — не эксперимент и не «новинка рынка».
Это легендарная система, которая уже много лет приносит прибыль своим владельцам и доказала свою эффективность в разных рыночных фазах.

💎 О системе

Торговый бот работает на самой ликвидной валютной паре мира — EUR/USD.
Его сила — в стабильности, дисциплине и точном следовании стратегии, а не в агрессивных и рискованных сделках.

Это именно тот инструмент, который выбирают:

  • инвесторы, ориентированные на долгосрочный результат,

  • трейдеры, ценящие предсказуемость и контроль,

  • пользователи, которые понимают силу алгоритмической торговли.

📈 Результаты

  • 3–7% доходности в месяц

  • Тысячи сделок, отработанных по одной логике

  • Система прошла разные рыночные циклы

  • Реальная история прибыли у множества пользователей

Этот бот уже заработал значительные суммы денег своим обладателям и продолжает делать это сегодня.

🔹 Почему именно он

✔ Проверен временем
✔ Работает на одной из самых стабильных пар
✔ Без эмоциональных решений
✔ Подходит для спокойного роста капитала

🔹 Для кого

  • Для тех, кто ищет надёжный торговый инструмент

  • Для инвесторов, которым важна стабильность, а не хайп

  • Для тех, кто хочет использовать рынок системно

https://t.me/greezlysignals
Нет отзывов
2026.04.01 14:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.31 13:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.30 17:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.19 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.11 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.03 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.04 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.03 14:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 12:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 23:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Greezly Bot Pro Trade
30 USD в месяц
123%
0
0
USD
3.4K
USD
70
100%
3 511
77%
94%
1.63
0.53
USD
36%
1:500
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