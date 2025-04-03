- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3511
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|27K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.27 × 176
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
VantageInternational-Live 7
|0.60 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.61 × 809
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.67 × 29426
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
LEGENDARY EUR/USD BOT
Классика алгоритмической торговли
Инструмент: EUR/USD
Средняя доходность: 3–7% в месяц
Тип: проверенный торговый бот
Этот бот — не эксперимент и не «новинка рынка».
Это легендарная система, которая уже много лет приносит прибыль своим владельцам и доказала свою эффективность в разных рыночных фазах.
💎 О системе
Торговый бот работает на самой ликвидной валютной паре мира — EUR/USD.
Его сила — в стабильности, дисциплине и точном следовании стратегии, а не в агрессивных и рискованных сделках.
Это именно тот инструмент, который выбирают:
-
инвесторы, ориентированные на долгосрочный результат,
-
трейдеры, ценящие предсказуемость и контроль,
-
пользователи, которые понимают силу алгоритмической торговли.
📈 Результаты
-
3–7% доходности в месяц
-
Тысячи сделок, отработанных по одной логике
-
Система прошла разные рыночные циклы
-
Реальная история прибыли у множества пользователей
Этот бот уже заработал значительные суммы денег своим обладателям и продолжает делать это сегодня.
🔹 Почему именно он
✔ Проверен временем
✔ Работает на одной из самых стабильных пар
✔ Без эмоциональных решений
✔ Подходит для спокойного роста капитала
🔹 Для кого
-
Для тех, кто ищет надёжный торговый инструмент
-
Для инвесторов, которым важна стабильность, а не хайп
-
Для тех, кто хочет использовать рынок системно
USD
USD
USD