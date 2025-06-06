SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SuperGOLD V6 STD
Saiful Arifin

SuperGOLD V6 STD

Saiful Arifin
1 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 89%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
182
Kârla kapanan işlemler:
164 (90.10%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (9.89%)
En iyi işlem:
482.96 USD
En kötü işlem:
-120.52 USD
Brüt kâr:
3 382.11 USD (64 146 pips)
Brüt zarar:
-698.23 USD (49 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (286.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 866.59 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
52.38%
Maks. mevduat yükü:
6.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.18
Alış işlemleri:
182 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.84
Beklenen getiri:
14.75 USD
Ortalama kâr:
20.62 USD
Ortalama zarar:
-38.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-517.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-517.81 USD (6)
Aylık büyüme:
6.60%
Yıllık tahmin:
81.09%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
517.81 USD (10.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.64% (517.81 USD)
Varlığa göre:
44.51% (1 844.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 176
archived 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 817
archived 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +482.96 USD
En kötü işlem: -121 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +286.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -517.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 daha fazla...
SPESIAL XAUUSD/GOLD  EA Supergold  by platinumforex.id
Ortalama derecelendirme:
Nicholas
33
Nicholas 2025.06.06 21:42 
 

it's an okay signal, decent enough... can't complain!

doesn't use a stoploss but that's straightforward to see on the trading history tab, i assume you subscribe well-knowing a bit of drawdown is okay for you.

no problems with slippage or execution for me

2025.09.25 09:00
Share of trading days is too low
2025.09.10 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 02:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.18 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 9.8% of days out of the 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.61% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.