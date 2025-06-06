- Büyüme
İşlemler:
182
Kârla kapanan işlemler:
164 (90.10%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (9.89%)
En iyi işlem:
482.96 USD
En kötü işlem:
-120.52 USD
Brüt kâr:
3 382.11 USD (64 146 pips)
Brüt zarar:
-698.23 USD (49 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (286.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 866.59 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
52.38%
Maks. mevduat yükü:
6.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.18
Alış işlemleri:
182 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.84
Beklenen getiri:
14.75 USD
Ortalama kâr:
20.62 USD
Ortalama zarar:
-38.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-517.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-517.81 USD (6)
Aylık büyüme:
6.60%
Yıllık tahmin:
81.09%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
517.81 USD (10.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.64% (517.81 USD)
Varlığa göre:
44.51% (1 844.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|archived
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|817
|archived
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +482.96 USD
En kötü işlem: -121 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +286.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -517.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
SPESIAL XAUUSD/GOLD EA Supergold by platinumforex.id
Ayda 30 USD
89%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
34
96%
182
90%
52%
4.84
14.75
USD
USD
45%
1:500
it's an okay signal, decent enough... can't complain!
doesn't use a stoploss but that's straightforward to see on the trading history tab, i assume you subscribe well-knowing a bit of drawdown is okay for you.
no problems with slippage or execution for me